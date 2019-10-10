"Поздняк метаться": молодящуюся Королеву призвали остановиться

Наташа Королева не раз становилась объектом критических отзывов Александра Васильева. По всей видимости, артистка так и не прислушалась к эксперту. "Сколько раз я предлагал уйти от коротеньких юбочек, которые ей уже не по возрасту. Но нет, Наташа Королева в свои 46 лет и не собирается этого делать. Она хочет оставаться вечно молодой и все время подчеркивает свою приверженность к полтавско-днепропетровским модам", – посетовал Александр Васильев.
Он отметил особую любовь Наташи Королевой к рюшкам, цветочкам, корсетам, мини и шортам. "
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