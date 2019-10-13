"Димыч слюной изошелся": похорошевшая после развода Лолита произвела фурор

Накануне исполнительница опубликовала в личном микроблоге видеозапись, на которой она позирует перед зеркалом. В кадре Лолита запечатлена в черном топе, короткой юбке, сапогах и прозрачной накидке. Артистка сообщила поклонникам, что совсем скоро выйдет ее новая песня под названием "Папа".
Внимание большинства подписчиков привлекла фигура знаменитости. Пользователи заявили, что после расставания с супругом певица стала лучше выглядеть. "Лолита, дорогая, шикарно выглядите", "Какая молодец, захотела и похудела!", "Вы просто красотка. Макияж потрясающий", – написали очарованные комментаторы.
По мнению одного из поклонников, бывший муж знаменитости уже жалеет о том, что оформил развод. "Красоточка. Димыч слюной изошелся", – отметил пользователь. Лолита Милявская в комментарии поблагодарила подписчика за комплимент и добавила, что "все делает ради себя".
Напомним, недавно исполнительница рассказала поклонникам, что нашла нового фаворита. Артистка пришла в восторг от выступления 18-летнего Никиты Кунова на конкурсе "Музкастинг". Лолита Милявская призналась, что если бы она "была неудовлетворенной женщиной", то сразу бы узнала его телефон.
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