"Это секс!": брошенная Милявская нашла нового фаворита

Лолита Милявская пришла в восторг от 18-летнего Никиты Кунова. Экстравагантная артистка поделилась своими эмоциями.

Лолита Милявская стала одним из экспертов музыкального конкурса "Нового Радио" – "Музыкастинг". Во время третьего полуфинала певица, которая недавно рассталась с молодым мужем Дмитрием Ивановым, отметила одного из участников проекта. 18-летний Никита Кунов из республики Чувашия с песней "Ты моя" покорил ее сердце.

"С первой ноты – это секс! Женская аудитория будет его хотеть. При том, что он может быть не мачо, убивающий всех наповал. Он пробивает голосом. Я вам скажу, если бы я была неудовлетворенной женщиной, то уже сегодня бы искала его телефон. Но поскольку дело обстоит иначе, я просто возьму его на заметку. Для меня он профессионально готов и мне понятно, для какой аудитории ему работать. Парень делает секс голосом", – поделилась своими эмоциями Лолита Милявская.

Ранее артистка похвасталась своей постройневшей фигурой. Певица сильно похудела после расставания с мужем. Впрочем, по ее словам, она взялась за себя, еще когда о разрыве и речи не шло. Однако сколько килограммов потеряла исполнительница, неизвестно – у нее дома нет весов.

"Близкий друг модельер Игорь Гуляев, который делает мне концертные костюмы, позвонил после последних мерок и говорит: "Милявская, ты ушла на 14 сантиметров в талии!" Мне этой информации достаточно", – в интервью сообщила Лолита Милявская.

На днях стало известно, что муж изменил певице. Якобы еще будучи в отношениях с Лолитой, Дмитрий крутил роман с некой эффектной брюнеткой – владелицей косметологической клиники.