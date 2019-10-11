Анастасия Волочкова распласталась в постели после бурной ночи с любовником

Накануне знаменитость поделилась очередным снимком в своем инстаграм-аккаунте. На нем запечатлено убранство особняка, в котором Анастасия частенько встречается с мужчиной.
Сама Волочкова распласталась на диване. Она лежит абсолютно не накрашенная под одеялом, а на ее лице сияет счастливая улыбка. Судя по всему, такой внешний вид является последствием бурной ночи.
"Засыпать и просыпаться в объятиях любимого мужчины – это всегда благо! И остаться доспать, когда он уезжает по делам – тоже!" – подписала окрыленная балерина.
Естественно, имя загадочного любовника звезда опять не назвала. Но разве можно что-то скрыть от любопытных фолловеров? Сетевым Шерлокам ранее удалось выяснить, что избранника артистки зовут Малик.
По данным "Пятого канала", он родом из Чечни, а работает начальником охраны в СПА-центре, в который постоянно ходит Волочкова. Но эта информация является не фактом, а, скорее, предположением. Достоверных доказательств этой информации до сих пор нет.
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