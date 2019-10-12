Бывший жених втоптал Бузову в грязь

Недавно Лебедев прогуливался по Москве с коллегой по программе – одним из братьев Наумовым. В определенный момент мужчины остановились у огромного билборда, на котором крутили рекламу "План Б", в которой фигурировала Бузова.
"Ребят, вы прикалываетесь? Какой "План Б"? Тут План А стоит! Непонятно еще, кто кому там невест собрался выбирать. Смотрите с 13 октября, "будет интересно", – цитирует Лебедева Teleprogramma.pro. Таким образом, бывший жених втоптал телеведущую в грязь.
Ранее Рустам Солнцев предсказал неудачу новому шоу с участием Бузовой и комика Батрутдинова "План Б". Экс-участник шоу "Дом-2" уверен, что Ольга своим появлением испортит программе рейтинги.
Блогер заявил, что считает новую передачу "продуктом плохого качества", поскольку она связана с Ольгой Бузовой. Также Солнцев сообщил, что считает бывшую коллегу по скандальному реалити-шоу "мертвой королевой", которую якобы кто-то тянет.
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