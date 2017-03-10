Пугачева сделала прозрачный намек Кормухиной

Примадонна предложила выйти на сцену в колготках. И решила судьбу "русской Тины Тернер".

Ольгу Кормухину часто называют "русской Тиной Тернер". Но на эстраду она попала во многом благодаря Алле Пугачевой. Как-то Ольга вместе со своей группой "Красная пантера" выступала в составе сборного концерта молодежных коллективов. И вдруг за кулисами пробежал шепоток: "Пугачева в зале!"

"Казалось, что это чья-то злая шутка, – вспоминает Кормухина. – Но вот я вижу, как Алла Борисовна собственной персоной поднимается на сцену, говорит какие-то слова. Все артисты бросились к кулисам, посмотреть и послушать. Я не особо ломилась, но какие-то слова до меня доносились. И вдруг я слышу: "Вот эта гениальная певица, я специально пришла ее послушать..." Пропускаю это мимо ушей, жду дальше: что еще интересного Пугачева скажет. А все уже смотрят не на нее, а на меня. "Кормухина, – говорят, – это ж она про тебя". – "Да ладно!" Так я получила приглашение петь в "Рождественских встречах".

Примадонна сама решала, как должна выглядеть Ольга Кормухина в этой программе. "Я обожала тогда фильм "Королевство кривых зеркал" и сшила себе красный камзол, как у Оли. Под него у меня были шорты с черными лосинами и высокими сапожками. Паж в чистом виде! Но вмешалась Алла Борисовна. Тогда только в Америке появились колготки с лайкрой, Алла мне их привезла. Я думала, это подарок, а оказалось, что намек. В один прекрасный момент она мне и говорит: "Что ж ты под свои шорты колготки не надеваешь? У тебя такие классные ноги!" "Нет, – говорю, – меня ж мама увидит". Но в итоге меня взяли на слабо, и я сказала: "Да не слабо!" И вышла, и все это зафиксировалось на пленку..." – цитирует Кормухину журнал "Откровения звезд".



