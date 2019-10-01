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Названа внезапная причина жесткого кризиса в отношениях Брежневой и Меладзе

Вера Брежнева. Фото: www.globallookpress.com
Общественность муссирует слухи о том, что у Константина Меладзе, состоящего в браке с Верой Брежневой, появилась любовница. Якобы у него завязались отношения с Эрикой Герцег, очередной солисткой "ВИА Гры". Рассказать о личностях, любви и переплетениях судеб Меладзе и Брежневой мы попросили эксперта. 
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"С первой супругой отношения начались у Меладзе в начале 90-х. И точек разрыва  между ними должно было быть две: первый раз, когда Константину было 40 лет. Можно сказать, что тогда он уже оторвался от семьи, жил сам по себе. Второй раз радикальная предпосылка для развода была в возрасте 45 лет. В это время он не только ментально, но и физически не присутствовал в жизни своей супруги, но по какой-то причине не оформлял развод. Впрочем, Константин человек консервативных убеждений из-за особого склада характера, заложенного с рождения, – рассказал в интервью "Дни.ру" астротиполог, нумеролог Дмитрий Шимко. – А вот что касается Брежневой – у нее все просто удивительно. В 24 года Вера вышла замуж, но это был союз не по сердцу, а чистый расчет".

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 Вера Викторовна Брежнева (Галушка)

Вера Викторовна Брежнева (Галушка) певица, актриса, телеведущая

По словам Шимко, певица достаточно "поздняя" в плане развития личной сферы. Даже сейчас она еще не дошла до точки "качественной" личной жизни, это произойдет чуть-чуть позже. "Если рассматривать сочетание Меладзе и Брежневой в 2015 году, у обоих на тот период союз был прагматический.  Брежнева понимала, что ей это удобно, выгодно, но в Константина она не было влюблена "по уши". При этом она вообще очень влюбчивый человек, с тонкой душевной организацией, ранимый и чувственный.  Но ее влюбчивость зачастую мимолетна", – сказал экперт.

Еще одна черта ее характера – неумение работать. В дате Брежневой "включены" деньги, но она никогда не заработает то количество, которое она хотела бы тратить. И поэтому она всегда рассматривает мужчин с точки зрения выгоды. И именно поэтому получается, что в ее карму попадают мужчины с деньгами, с необходимым уровнем достатка.

Еще в ее дате заложена творческая личность, мощный созидательный потенциал и талант. "Как певицу каждый пусть оценивает ее сам. Но у нее в дате очень четко раскрыто творческое начало: она, возможно, умеет еще и рисовать, писать стихи, играть на музыкальных инструментах или что-то в этом роде. У нее есть шарм актрисы, - пояснил нумеролог. – Но при этом погруженность в искусство не рассматривается ею как работа. В ее гороскопе – это хобби. И получается, что когда рядом с ней мужчина с деньгами, она получает основной доход для своей жизни от мужчины. И тогда она просто занимается своим хобби. Это хобби, разумеется, как-то монетизируется, но это не главное, суть в отводе души. Но, когда Вера в одиночестве, весь ее потенциал переходит в бурный карьерный рост".

В союзе с Меладзе Брежнева поняла, что с ним она как за каменной стеной, что способна вдохновлять Константина красотой и молодостью. "Их обоих на тот момент все устраивало, но без особой "сердечности". В этом смысле, я уверен, что это недолгий союз", – подводит промежуточный итог эксперт.

При этом у них обоих с рождения "семейственность" очень хорошо раскрыта. Они не гулящие по своей природе. Даже если и были в их жизни какие-то походы "налево", это тщательно скрывалось.

"В гороскопе Брежневой можно особо выделить, что с 36 на 37 лет у нее стояла "точка декрета", то есть рождение ребенка. Она еще может раскрыться в ближайшее время, хотя пик приходится на 2019 год, далее идет на спад. Если она родит в ближайшее время, то это означает, что этот союз еще будет длиться еще года три до следующей точки кризиса – примерно до 40 полных лет Брежневой. Но именно сейчас они с Меладзе претерпевают жесткий кризис в отношениях. Они закрытые люди. Как мы можем видеть, какая-то информация просачивается, и выводы и прогнозы можно делать, исходя из очень скудного контекста", – считает Шимко.

У Меладзе вне зависимости от развития событий с личной жизнью все будет нормально. Расстанутся они с Брежневой сейчас, или через три года – личная жизнь у него будет. Он может позволить себе реорганизовывать ее до 70 лет. Также у него включены "точки отцовства", рождение детей в его гороскопе открыто до 62 лет.

"Не исключено, что Константина появился кто-то другой, скорее всего, тоже сильно моложе его. Чисто биологически он выглядит гораздо лучше своего календарного возраста. Это делает возможный новый союз весьма вероятным", – говорит астротиполог.

Брежнева – тоже смотрится моложе своих лет. Но есть в датах Веры один важный препон: у нее все основные мужчины до ее 40 лет значительно старшее нее. А в карме после 40 лет у нее как раз идет разворот на тех, кто моложе. Чем старше она будет становиться, тем моложе мужчины будут рядом с ней. Если она останется в медийном поле, то после 40 лет мы будем наблюдать, что мужчины у нее могут быть на пять, а то и на 10-15 лет моложе.

Если рассматривать прогноз не совместимости путей, а характеров: более жесткий, "тиранистый" человек – это Константин. По типу личности он вообще одиночка, закрытый, замкнутый, сухой, не очень эмоциональный. Его энергия больше внутренняя. И в этом смысле рядом с ним всегда будут женщины яркие, эмоционально окрашенные, как, например, Вера. В целом по совместимости можно дать 50%.

В их взаимоотношениях нет ярко выраженного лидера. Константин претендует на главенствующую позицию, он порой может надавить, убедить в чем-то, навязать свою точку зрения. Но Вера будет "прогибаться" под него только тогда, когда ей что-то от него нужно. Не потому что она покладистая, а потому, что это ей это в данный момент выгодно. Судя по ее дате, у Брежневой дар убеждения очень сильный, она может гармонично вкладывать свои мысли в чужие головы так, что даже очень сильный оппонент в ожесточенном споре в итоге с ней согласится. Ее можно называть "человеком-экстрасенсом", скорее всего, у нее есть дар предчувствия или предвиденья, ей могут сниться вещие сны с предвестиями и т.д. Не исключено, что лет через 10, когда ей будет ближе к 50, мы будем ее замечать в каких-то духовных сферах. Возможно, она уйдет в религию, увлечется философией или разного рода эзотерикой. 

1 октября 2019, 21:59
ФОТОРЕПОРТАЖ

Невероятно сексуальная Вера Брежнева и другие звезды на закрытии "Жары"

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