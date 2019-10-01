Известие об уходе Ларисы Гузеевой поразило россиян

Поклонники всерьез переживают за Гузееву. Некоторые думают, что она впала в депрессию после смерти матери, из-за чего может оставить телевизионную карьеру.
Внесла ясность астролог Василиса Володина. Она ответил на вопрос о том, собирается ли Лариса Гузеева уходить из шоу "Давай поженимся". По ее словам, речь об этом не идет. "Нет, конечно!" – успокоила поклонников она и попросила поделиться ссылкой на ресурсы, которые распространяют эти слухи.
На своей странице в "Инстаграм" Володина рассказала, что начались новые съемки популярной передачи. "Мы работаем для вас! Мотор!" – заявила она.
Напомним, что недавно Лариса Гузеева оказалась в центре другого скандала. Ее заподозрили в романе с известным артистом Эвклидом Кюрдзидисом.
Примечательно, что ведущая сама подогрела слухи о близких отношениях с актером. Она разместила совместную фотографию в "Инстаграм" с весьма неоднозначной подписью.
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