"Уже шесть лет": сделано заявление о личных отношениях Меладзе со звездой "ВИА Гры"

Появилось первое официальное заявление по поводу слухов о романе Константина Меладзе и солистки группы "ВИА Гра" Эрики Герцег. Директор исполнительницы категорично высказалась о ситуации.

Слухи о романе Меладзе и его подопечной не на шутку взволновали народ. Официальный представитель певицы была вынуждена вмешаться, чтобы заткнуть светских сплетников.

Директор исполнительницы заявила, что Константин Меладзе уже шесть лет сотрудничает Эрикой Герцег. Тем не менее, никакого романа у них нет и в помине – только бизнес. "Естественно, никакой речи о личных отношениях Эрики с Константином никогда не было, нет и не будет", – цитирует ее Teleprogramma.pro.

Представитель артистки добавила, что слухи о подобных интрижках появляются очень часто. Доверять им, конечно же, не стоит. "И мне кажется, это знаете, как постоянно изъезженная шутка, причем абсолютно неактуальная", – заявила она в беседе с корреспондентом "Пятого канала".

Напомним, что слухи о романе Константина Меладзе и Эрики Герцег в конце сентября одни за другим начали публиковать анонимные каналы в "Телеграм". Позже эту информацию подхватили и крупные СМИ.

Среди прочих о возможном кризисе в отношениях продюсера и его жены Веры Брежневой высказался шоумен Рустам Солнцев. "Она стала взрослой. Если не сказать, слишком взрослой. И Меладзе, видимо, потерял к ней интерес", – считает он.