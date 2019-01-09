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Собчак в "украинском флаге" погнали на мороз

Ксения Собчак. Фото: www.globallookpress.com
Ксения Собчак продемонстрировала поразительное неуважение к флагу Украины. Такой поступок не делает чести телеведущей, представляя ее недалеким человеком.
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Собчак следовало устроить свое представление в Москве. Но, видимо, январские морозы не позволили телеведущей решиться на выступление в российской столице.

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Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая

"Ксения Собчак мастер эпатажа. И этот человек совсем недавно был кандидатом в Президенты России. Даже не верится. Поразительное неуважение к флагу Украины. Радоваться подобному его применению, на мой взгляд, могут только крайне недалекие люди. А почему этот перфоманс был осуществлен на Мальдивах? В морозной Москве лицедействовать в шубке в цветах этого флага не комильфо?", – рассуждает в интервью изданию Дни.ру член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.

Хотя даже такой выбор Собчак был бы неверным, считает эксперт. По его словам, светской львице лучше было бы использовать звездно-полосатую тематику – она ей куда больше к лицу.

Напомним, ведущая и политик Ксения Собчак выложила в своем аккаунте в Instagram фото с пляжа на Мальдивах. Снимок она назвала "телкофото" с отдыха. Собчак добавила, что такое фото должно быть у каждой женщины.

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Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

Кроме того, Собчак обратила внимание подписчиков на цвета своего купальника – голубой и желтый. Телеведущая намекнула, что это цвета флага Украины. Собчак признала, что фото получилось "немного с политическим подтекстом".

Автор: Андрей Евлампиев9 января 2019, 21:43
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