Известную певицу подняли на смех за фото в стрингах

Откровенное видео Ольги Серябкиной, покинувшей группу Serebro, вопреки ожиданиям певицы, поклонников не порадовало. Фанаты раскритиковали пышные формы артистки и посоветовали ей почаще посещать спортзал.

33-летняя певица отдыхает на океанском побережье. Ольга Серябкина, видимо, надеялась, что поклонники разделят с ней ее радость: артистка опубликовала в Instagram несколько фотографий и видео. Однако реакция фанатов была далека от ожидаемой.

Откровенные позы Ольги, которая собирается начать сольную карьеру под псевдонимом Molly, поклонников возмутили. Не помогли даже смайлики в виде языков пламени – так Серябкина обозначила на снимках то, что хочет привезти фанатам из райского местечка. "Держу в руке то, что хочу вам привезти с острова", – подписала фото певица.

На видео Серябкина предстала в откровенном бикини. Певица танцевала и соблазнительно себя поглаживала. Но и это не отвлекло внимание критиков от проблем, которыми, по их мнению, обзавелась Ольга.

"Ну и куда с таким животом?", "Кроме попы своей можешь что-нибудь еще показывать? Иди давай в спортзал", "Она беременна?)", "Стареешь, мать", – пишут Серябкиной комментаторы.

Однако наиболее преданные поклонники встали на защиту Серябкиной. Они назвали фигуру певицы божественной – и отметили, что артистка смотрится выигрышно на фоне остальных "худышек". По мнению особо ревностных фанатов, при виде Серябкиной даже сэр Элтон Джон перестанет интересоваться мужчинами.