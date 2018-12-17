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Сбежавшую от Фадеева певицу перестали узнавать

Ольга Серябкина. Фото: www.globallookpress.com
Покинувшая группу Serebro Ольга Серябкина резко сменила имидж. 33-летняя исполнительница предстала перед поклонниками в Instagram в загадочном образе.

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Знаменитость опубликовала фото, на котором позирует с новой прической – лоб певицы до середины прикрывает челка. "Любовь по-новому", – написала под постом Серябкина. На снимке Ольга изображена напротив окна с открытыми жалюзи.

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Из-за непривычного образа не все пользователи соцсети сразу узнали Серябкину. Они сравнили ее с другими известными актрисами. "Ну вылитая Скарлетт Йоханссон!", "Криминальное чтиво!" – цитирует фолловеров Ura.ru. Также певицу сравнили с Натальей Орейро.

Мнения по поводу нового имиджа Ольги у ее поклонников разделились. Одни посчитали образ удачным, а другие – наоборот. "Без челки лучше", "Вау! К лицу преображение!", "Это просто огонь", "Потрясающая", "Лично мне очень нравится", "Челка старит. Не делай ее", – высказались подписчики о новом имидже Серябкиной.

Ранее певица похвасталась, что вошла в тройку самых сексуальных женщин России. Звезда решила разделить свою радость с поклонниками, выложив очередные откровенные фото.

Напомним, что от продюсера Максима Фадеева ушли солистки коллектива Serebro. Сначала стало известно, что группу покидает Ольга Серябкина. Вслед за ней отправились на вольные хлеба Татьяна Моргунова и Екатерина Кищук.

Автор: Валерия Нарская17 декабря 2018, 10:23
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