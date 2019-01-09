Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 9 января 2019 года
"Откровенная страшила": униженная Барановская получила новый удар
Скандально известный блогер Лена Миро высказала свое веское мнение о ведущей Юлии Барановской после прочтения ее книги о жизни с известным футболистом Андреем Аршавиным. Она весьма жестко высказалась о ведущей.
Критики подверглась внешность Юлии Барановской. Миро назвала ее "страшилой" и обвинила в отсутствии гордости.
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Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 9 января 2019 года, читайте в разделе и специальных сюжетах.
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