Любители обсудить звезд и их жизнь, кажется, никогда не останутся без тем для разговоров. Первый рабочий день нового года исключением не стала. "Дни.ру" собрали на сайте все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 9 января 2019 года.



"Откровенная страшила": униженная Барановская получила новый удар

Скандально известный блогер Лена Миро высказала свое веское мнение о ведущей Юлии Барановской после прочтения ее книги о жизни с известным футболистом Андреем Аршавиным. Она весьма жестко высказалась о ведущей.

Критики подверглась внешность Юлии Барановской. Миро назвала ее "страшилой" и обвинила в отсутствии гордости.

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