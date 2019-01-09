Голая Волочкова потеснила на пляже вычурную Бузову

Прославленная балерина Анастасия Волочкова загорает топлес на шикарном курорте. Танцовщица знает, чем привлечь внимание поклонников и как задеть за живое завистников.

В личном Instagram Анастасия опубликовала серию снимков, на которых позирует практически обнаженной. Балерина в крошечных стрингах стоит спиной к камере прикрывая голую грудь руками.

"Такая красота и яркие краски не могут не восхищать...🙏🏻🌴", – написала красотка под постом. Естественно, нагота Волочковой никого не оставила равнодушным. Фанаты хвалили знаменитость за отсутствие комплексов, а злопыхатели предлагали приобрести слитный купальник.

"Настя ! Отключи комменты. Ведь в основном пишут завистливые колхозницы (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Настасья, приобрети себе сплошной купальник.Я уверена, что ты в нем будешь нео тразима😘💖", Вы в прекраснои форме. Чесно. Просто не оголяитесь так сюда весь и дети могут случаино заглянуть. Вы и своим умом и талантом ведь восхищаете многих", "Мы уже устали ждать...., снимай трусы!", "какой балет? Балет мимо нее прошел, когда она из горящей избы коня на руках выносила", – писали в комментариях поклонники.

Отмети, что внимательные почитатели Волочковой каким-то образом определили, что в соседнем домике отдыхает поющая телеведущая Ольга Бузова. Пользователи Сети принялись сравнивать снимки двух знаменитостей в соцсетях. Фанаты балерины отметили, что Ольга Анастасии не конкурент.

"Бузова в том же самом отеле, практически в точно таком же бунгало, только на пару метров побольше)", "А у бузовой и волочковой ДР, в один день, 20 января, вот это прикол :-)", "у бузовой все постановочное неестественное – вычурно, а наська – хопа! Такая как есть и не притворяется 😂", "Настя,посмотрите какие купальники у Бузовой,вот бы вам приобрести парочку таких,хоть бы на купальники смотрели все", – рассуждали интернет-обыватели.