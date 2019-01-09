Знаменитая актриса сравнила себя с Путиным

Линдси Лохан сделала дерзкое заявление. Звезда Голливуда рассказала о своем участии в телепроекте "Пляжный клуб Линдси Лохан".

В рамках шоу знаменитость наняла десять представителей поколения двухтысячных, которые будут на нее работать. По словам артистки, когда речь заходит о деньгах и бизнесе, она забывает об эмоциях.

"Как только ты станешь эмоциональным, я стану Путиным", – передает слова Лохан своему деловому партнеру The Hollywood Reporter. По имеющейся информации, чуть позже Линдси одумалась и признала, что подобное сравнение было преувеличением.

Напомним, в сентябре прошлого года западный таблоид TMZ рассказал странную историю о злоключениях голливудской звезды в Москве. Лохан приблизилась к семье сирийских беженцев, которые, как она утверждает, планировали продать своих детей. Она крикнула им, что тем самым они разрушают арабскую культуру. Когда девушка попыталась подойти к одному из малышей, то получила по лицу.

Отметим, что у Линдси Лохан были серьезные проблемы с алкогольной и наркотической зависимостями. С 18 лет пристрастившись к бутылке, актриса часто попадала за решетку за вождение в нетрезвом виде, а в ночных клубах устраивала зажигательные танцы на барной стойке.