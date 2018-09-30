Голливудская актриса получила по лицу в Москве

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Петросян и Степаненко разводятся Интервью Эксклюзив Новости "Дома-2"

Выбор читателей

Порошина раскрыла отца своего пятого ребенка
Говорливый Нагиев втянул Первый канал в громкий скандал
Жену-старушку Гогена Солнцева похоронили
Меган Маркл затмила ожидающую еще одного младенца Кейт Миддлтон
Рудковская не смогла спрятать выпирающий живот и странные трусы
партнеры
Воскресенье 30 сентября
Лента новостей
15:19
Толпа мужиков побила раскорячившуюся Волочкову
10:43
Раздетую Волочкову после бурного вечера застукали между вениками
10:15
"Нечестно с моей стороны": Собчак впервые про вторую беременность
09:59
Исповедь травести: "Люди думают, что меня легко купить"
09:50
Страшные тайны: Эммануэль Макрон и его престарелая учительница
23:20
Вахтанг Кикабидзе о раке мозга: у меня в голове большая гнойная киста
20:38
Страшную смерть гонщика на трассе Формулы-1 скрыли ради продолжения шоу
19:22
43-летняя Божена Рынска впервые вышла замуж
19:12
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 29 сентября 2018 года
18:28
Петросян взорвался после переполоха с молодой любовницей
17:56
Алина Загитова сделала заявление после переломного момента
17:04
Эпидемия разводов: как российские футболисты оставляли жен
16:29
Решение сына перевернуло жизнь Наташи Королевой с ног на голову
15:53
Кудрявцева еле говорит из-за ужасного известия
15:14
Галкин поймал беременную Собчак на подлой лжи
14:36
Мечтала о смерти: внучка Ефремова откровенно о страшном недуге
13:57
"Ураган вырвал дверь": безмятежный отдых Дакоты прервало стихийное бедствие
13:42
Володин направил проект бюджета в профильный комитет Думы
13:39
Умер основатель известной рок-группы
13:03
Громкий развод футболиста Мамаева обернулся гей-скандалом
12:36
Скончался легендарный драматург Джо Мастерофф
12:02
Принцесса Диана предупредила Меган Маркл о потрясении из могилы
11:25
Бывшие жены ударили по слабому месту сраженного Кержакова
10:56
Назло Прилучному: Муцениеце призналась в интиме с продюсером
10:24
Растерянную Пелагаю довели до слез на Первом канале
10:10
Жуткое ДТП с автобусом под Москвой: 15 пострадавших (видео)
10:00
Панин после смерти любимой от оспы спутался с толстухой
21:55
"Три реанимации и инфаркт": Стас Пьеха чудом остался жив
21:44
Одураченная новым мужем Мария Максакова онемела после скандала
21:41
Когда в деле Скрипаля появятся медведи и балалайка
21:26
Оскандалившийся Киркоров оказался под гипнозом Пугачевой
21:26
Для небрежных водителей придумали суровое наказание
20:58
Новейший истребитель F-35B разбился в США
20:44
Наталья Штурм сделала аборт из-за бесхребетного любимого
20:28
Рекордсменка Загитова с роскошными ногами покорила весь мир
20:13
Поматросил и бросил: отвергнутая Кочервей из "Дома-2" мстит Гобозову
20:00
Миронов просит Медведева и Набиуллину помочь вкладчикам "Югры"
19:49
Москвичам пообещали передышку от дождей
19:46
Володин выступил против выделения представительских расходов депутатам
19:30
Жестокое убийство певца средь бела дня попало на видео
19:01
Криштиану Роналду обвинили в изнасиловании
18:48
Безутешная Бледанс переживает тяжелую утрату
18:32
Тайные роды Пугачевой разрушили брак Кузьмина
18:00
Сразу с четырьмя: Скрипаля поймали за руку с иностранцами
17:56
Пожелтевшую Валерию спутали с молодящейся Гурченко
17:28
Чисто женские проблемы
17:26
Покупателя из очереди за новым iPhone обвинили в мошенничестве
17:18
Генпрокурора просят защитить вкладчиков "Югры"
16:58
В Москве открылась выставка литографий Марка Шагала "Любовники"
16:57
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 28 сентября 2018 года
16:45
Жена футболиста Мамаева сообщила о разводе
16:40
Украинцев заставили "оплодотворяться" в троллейбусе
16:30
Леонтьев после тяжелой болезни ушел к любовнице
16:21
Под осенний призыв попали 130 тысяч молодых россиян
16:19
"ЕР": Россияне довольны благоустройством парков
16:11
43-летняя Рудковская заткнула за пояс Водянову в мини
15:43
Родная дочь пустила по миру Лепса
15:39
Двое петербуржцев заживо сварились из-за отопления
15:35
Оскорбленный матом Газманов устроил массовую казнь
15:25
Известная российская журналистка пропала без вести после странной ссоры
15:17
Отец Романа Трахтенберга борется с раком
15:09
Поклонники оплакивают обезглавленную Волочкову
15:07
Молодые парламентарии России и Белоруссии собрались в Госдуме
14:53
В Башкирии монтажник умер от удара током
14:48
У обвинителей Петрова и Боширова нашли шизофрению
14:38
Запасливый житель Волгограда закопал гранаты и пулемет
14:31
"Я не готова молчать": артистка Васильева потеряла ребенка
14:29
Собутыльник забил товарища до смерти за 50 рублей
14:26
Бывшая жена Кержакова напилась в гостях у Бузовой
14:20
Мужчина в Нижнем Тагиле упал на газовую плиту и умер
13:55
МЦК и Октябрьскую железную дорогу свяжет пересадочный узел
13:55
Королеву красоты убили в собственной машине
13:49
В убийстве егеря под Тюменью подозревают бизнесмена
13:39
"Счастливые родители": Пынзарь из "Дома-2" записал роды на видео
13:38
"Дурь такая": 88-летний Краско с новой подружкой разоблачили Первый канал
13:35
Мужчина с вилами напал на слесарей в центре Омска
13:14
Скрипаль рассказала о покушении в России
13:07
Метро соединит Некрасовку и Новую Москву
13:06
Второй ребенок Собчак вывел из себя Нарусову
13:06
Как провести выходные: совет синхролога
13:04
В Казани избившего ребенка-инвалида мужчину бросили за решетку
12:51
При пожаре под Нижним Новгородом погиб несовершеннолетний
12:38
Мать отпинала сбежавшего от Бузовой жениха
12:19
На фестивале в The Sun Siyam Iru Fushi Maldives определили будущее туризма
12:17
Под Ростовом школьницу изнасиловал знакомый взрослый
11:52
Из-за пожара в московском ТЦ эвакуировали 235 человек
11:50
Джигарханяна увидели свидетелем на свадьбе Виталины и Шаляпина
11:50
Размер пенсий россиян рассчитают по-новому
11:43
Билан заласкал Чурикову у всех на глазах
11:31
В Уфе разбились парень и девушка на мотоцикле (фото)
11:18
Пышногрудая ведущая Первого канала рассказала о любви к разведенному Кузьмину
11:13
Неадекватную Наоми Кэмпбелл заметили в самолете
11:12
Петросян случайно "засветил" молодую любовницу
11:05
В Сети появилось видео жестокого избиения подростка
10:38
У мокрой Шараповой потеряли грудь
10:31
Предприимчивый покупатель остался без денег и телефона в центре Москвы
10:18
Продажа новых iPhone в России началась с позорного провала
10:10
50-летний Пресняков расплакался от неожиданного поступка Подольской
09:54
Осужденного за мак пенсионера затравили на "Пусть говорят"
09:51
Больше сотни квартир пострадали от пожара в Томске
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Одураченная новым мужем Мария Максакова онемела после скандала
Вахтанг Кикабидзе о раке мозга: у меня в голове большая гнойная киста
"Три реанимации и инфаркт": Стас Пьеха чудом остался жив
Принцесса Диана предупредила Меган Маркл о потрясении из могилы
Поклонники оплакивают обезглавленную Волочкову
Петросян взорвался после переполоха с молодой любовницей
Шоу-бизнес

Голливудская актриса получила по лицу в Москве

прочитано 869 раз

Западный таблоид TMZ рассказал странную историю о злоключениях голливудской актрисы Линдси Лохан в Москве. Звезда экранов приблизилась к семье сирийских беженцев, которые, как она утверждает, планировали продать своих детей. Она крикнула им, что тем самым они разрушают арабскую культуру. Когда девушка попыталась подойти к одному из детей, то получила по лицу.

Все происходящее актриса транслировала в прямом эфире на своей странице в Instagram, однако запись у нее не сохранилась. Причем Линдси Лохан не уточняла место, в котором находилась в тот момент. Некоторые подписчики предположили, что это мог быть Париж или Дубай. Однако издание TMZ авторитетно заявило. что дело происходит в Москве. Видимо, западная аудитория не видит ничего странного в торгующих детьми на улицах российской столицы сирийских беженцах. О том, что же это было на самом деле, остается только догадываться.

30 сентября 2018, 11:27

комментарии

Политика

"Туалетный" казус Порошенко попал на видео
Шуты гороховые: Трамп и Порошенко превратили встречу в цирк
Украина проиграла войну за Крымский мост
Нож в спину: Трампа прилюдно обсмеяли во время речи в ООН

Шоу-бизнес

Кудрявцева еле говорит из-за ужасного известия
Галкин поймал беременную Собчак на подлой лжи
Мечтала о смерти: внучка Ефремова откровенно о страшном недуге
"Ураган вырвал дверь": безмятежный отдых Дакоты прервало стихийное бедствие

Проишествия

Королеву красоты убили в собственной машине
Пьяный белорус нырнул за ключами в мусоропровод (видео)
Убийцу насильника Хачатуряна любезно отпустили на свободу
Свингер прикончил друга-наркомана после оргии

Lifestyle

Уходит эпоха: сериал "Ментовские войны" закрывают
Раскрыт секрет женской сексуальности и магнетизма
Новый фильм "Елки" похоронили
Сериал "Екатерина": Александрова рассекретила продолжение
Шоу-бизнес

Молодая жена отказалась рожать Краско из-за близкой смерти

Это и стало причиной развода
Шоу-бизнес

Вахтанг Кикабидзе о раке мозга: у меня в голове большая гнойная киста

Актер долгие годы живет со страшным диагнозом
Политика

Страшные тайны: Эммануэль Макрон и его престарелая учительница

Несколько фактов из жизни самого молодого президента Франции
Шоу-бизнес

Раздетую Волочкову после бурного вечера застукали между вениками

Поклонники подозревают, что в бане балерина борется с похмельным синдромом

Гороскоп

Как провести выходные: совет синхролога
Что скрывают Хабенский и Литвинова под видом счастливых отношений
Суррогатная мать родит для Валерии и Пригожина
Астрологический прогноз с 24 по 30 сентября

Фоторепортажи

Билан заласкал Чурикову у всех на глазах
Продажа новых iPhone в России началась с позорного провала
Перекачанная Лопес шокировала странным фото
Родство с Киркоровым и измена мужа: чего достигла Ани Лорак к 40 годам

Спорт

Страшную смерть гонщика на трассе Формулы-1 скрыли ради продолжения шоу
У мокрой Шараповой потеряли грудь
Авербух объявил бойкот рекордам Загитовой
Оказавшаяся на грани срыва Загитова жестко ответила на претензии

Регионы

Крымский мост начал тонуть
Озверевшая пенсионерка накинулась на юношу в автобусе (видео)
Китай разинул рот на российский Дальний Восток
Кремль сделал заявление об отмене результатов выборов
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru