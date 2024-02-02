Линдси Ди Лохан актриса, певица

Линдси Лохан начала свою карьеру в качестве модели в возрасте трех лет, чуть позже начала сниматься в кино, приняла участие во внушительном количестве рекламных роликов. В десятилетнем возрасте Линдси начала играть в телесериалах, а в 11 лет снялась в главной роли в комедии 1998 года "Ловушка для родителей". Спустя шесть лет Линдси уже стала популярной киноактрисой, сыграв главные роли в фильмах "Чумовая пятница", "Дрянные девчонки" и "Сумасшедшие гонки".

Лохан попробовала свои силы и в музыке. Во время съемок в "Сумасшедших гонках" она выпустила свой первый сольный альбом Speak. Ее второй альбом, A Little More Personal (Raw), вышел в 2005 году.

Однако в 2007 году репутация Лохан была сильно подмочена: из-за двух ДТП и трех визитов в реабилитационный центр, а также из-за долгого судебного процесса она потеряла несколько ролей.

Тем не менее она возобновила карьеру, выступив в роли приглашенной звезды в сериале "Дурнушка" в 2008 году и снявшись в фильме Роберта Родригеса "Мачете" в 2009-м.