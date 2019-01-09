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Отдыхают вместе: муж-изменщик приполз к Ани Лорак

Ани Лорак с супругом. Фото: instagram.com/anilorak
После усиленной работы, гастролей с грандиозным шоу Diva, скандала из-за вскрывшейся измены мужа Ани Лорак отправилась отдыхать в Америку. В солнечном Майами артистка расслабляется в компании малолетней дочери Софии, но поклонники убеждены, что к ним присоединился муж певицы.

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На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Ани Лорак уже четыре дня как публикует фотографии, сделанные во время пребывания в Майами. Не секрет, что многие отечественные знаменитости после изнурительной работы в декабре отдыхают почти весь январь. Артисты предпочитают кардинально сменить обстановку. Заснеженную морозную Москву они оставляют ради райских островов или ласкового солнышка и теплого песочка в какой-нибудь южной стране.

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Ани Лорак

Ани Лорак Певица

Среди них оказалась и Ани Лорак. "Ну все, теперь только отдых ! Как проходят ваши каникулы?" – обратилась к подписчикам Ани Лорак, опубликовав фотографию из солнечной Флориды. "🎄Мое зимнее утро", – написала артистка, позируя на фоне лазурной воды и голубого неба.

Разумеется, в Майами Ани Лорак отдыхает со своей малолетней дочерью Софией. Артистка предпочитает лишний раз не демонстрировать девочку широкой публике, но ясно дает понять, что София является неизменным свидетелем всех главных событий в ее жизни. К примеру, Ани Лорак приводила дочь на съемки финальных выпусков музыкального шоу "Голос".

Да и в нерабочее время Ани Лорак предпочитает быть рядом с наследницей. Так, артистка уже два раза водила Софию на ледовое шоу Татьяны Навки "Аленький цветочек". Теперь мама и дочь проводят время в Америке. Впрочем, по мнению особо наблюдательных фанатов, компанию им составил отец семейства – Мурат Налчаджиоглу.

Дело в том, что на своей официальной страничке в той же соцсети знойный брюнет начал публиковать фотографии из Флориды, где позирует с дочерью Софией. Парочка совершила совместный шопинг, а затем Мурат в Stories выложил несколько видео, на которых девочка демонстрировала покупки. Особенно фанатов заинтересовала запись, сделанная во время игры папы и дочери на пляже, и разговор девочки с женщиной, оставшейся за кадром.

По мнению особо внимательных слушателей, голос ее удивительно похож на голос Ани Лорак. Прочие "пинкертоны" и вовсе провели расследование, согласно которому был сделан вывод, что семья отдыхает вместе, потому что пейзаж с этого видео и с фотографии, опубликованной ранее Ани Лорак, якобы совпадает.

"Они вместе вроде все и даже Мурат ее муж ))) в его сторисах те же места что и у Каролины (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Даааа! И говорит с Сонечкой у него в сторисе тоже Каролина", "Ой неужели этот изменщик к ней вернулся?? зачем приняла???", "Наверно, на коленях приполз) Денежки закончились)", – высказались фанаты.

Напомним, скандал вокруг измены мужа Ани Лорак возник, когда в Сети появилось видео, сделанное в клубе, где мужчина поглаживал некую брюнетку и что-то ей шептал на ушко. В декабре стало известно, что певица подала на развод, о чем свидетельствовала запись, которая находилась в свободном доступе на сайте суда. Однако в последнее время она куда-то исчезла.

Автор: Наталья Аряева9 января 2019, 13:17
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