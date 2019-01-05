Анна Калашникова поздравила "Дни.ру" с Новым годом

Главные звезды страны – те, о ком наш портал писал на протяжении года, обратились к читателям с приветствиями и пожеланиями.

В 2018-м в жизни Анны Калашниковой случилось важное событие – она купила квартиру на модном испанском курорте Аликанте и закончила там ремонт. "Я просто влюбилась в это место. Здесь очень красиво, спокойно и в то же время есть все для жизни. Поэтому я не смогла устоять", – рассказала модель и поделилась фотографиями своих шикарных апартаментов. А осенью она поразила нарядом на "Новой волне" в Сочи. На творческий вечер Ирины Аллегровой молодая певица пришла в таком откровенном платье, что все ахнули – из-под прозрачной сеточки явственно выделялось дорогое белое белье. Удивлять и радовать Анна пожелала всем читателям "Дни.ру" в новом году!