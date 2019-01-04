Олег Газманов поздравил "Дни.ру" с Новым годом

Главные звезды страны – те, о ком наш портал писал на протяжении года, обратились к читателям с приветствиями и пожеланиями.

Олег Газманов души не чает в жене Марине. И время от времени они устраивают романтические каникулы. Например, летом отдыхали в Крыму. "Мы объелись земляникой, черешней, клубникой, – улыбается Газманов, – были в зоопарке, гуляли в Массандровском парке, кормили чаек с крыши отеля, были на море, хотя из-за шторма поплавать не удалось. Словом, мы тут едим, спим и хулиганим – увлекаемся друг другом. Эдакий медовый месяц у нас! Сегодня, например, мы с женой валялись – пока не увалялись. А для меня ведь никуда не спешить – это что-то нереальное!" Любить друг друга в любом возрасте и желает певец в новом году!