Олег Газманов поздравил "Дни.ру" с Новым годом
Олег Газманов души не чает в жене Марине. И время от времени они устраивают романтические каникулы. Например, летом отдыхали в Крыму. "Мы объелись земляникой, черешней, клубникой, – улыбается Газманов, – были в зоопарке, гуляли в Массандровском парке, кормили чаек с крыши отеля, были на море, хотя из-за шторма поплавать не удалось. Словом, мы тут едим, спим и хулиганим – увлекаемся друг другом. Эдакий медовый месяц у нас! Сегодня, например, мы с женой валялись – пока не увалялись. А для меня ведь никуда не спешить – это что-то нереальное!" Любить друг друга в любом возрасте и желает певец в новом году!
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