"Попал в змеиное болото": От Алибасова ждут побега от Шукшиной

Продюсер Бари Алибасов взял на себя роль посла доброй воли в семье своей новой жены Лидии Федосеевой-Шукшиной. Судя по всему, ему предстоит весьма широкий фронт работ. А некоторые родственники и вовсе опасаются, что мужчина рано или поздно сбежит из этого "змеиного болота".

Свадьба Бари Алибасова с Лидией Федосеевой-Шукшиной стала шоком не только для широкой публики, но и для близких как продюсера, так и актрисы. Некоторые до сих пор не могут понять, зачем это было сделано.

Тем временем сам Алибасов признался, что попробует помирить членов семьи своей новой жены. "Когда Алибасов сказал, что возьмет на себя миссию помирить всю нашу семью, мне стало любопытно. Невозможно же дальше тянуть этот конфликт!", – цитирует сайт "Комсомольская правда" дочь Федосеевой-Шукшиной Ольга.

Она припомнила некоторые претензии к матери. Копиться они начали, кажется, еще с шестилетнего возраста, когда актриса овдовела, но не стала долго держать траур по ушедшему мужу и нашла себе нового возлюбленного.

"Я почти не помню папу. Возможно, потому, что на этом не делалось акцента. В 1974 году не стало папы, а в 75-м Агранович уже жил в отцовской квартире на улице Бочкова. В доме не было кумира Василия Макаровича. Портрет стоял, кабинет сохранялся, но каким-то холодом музейным веяло", – пожаловалась она.

В список претензий к матери попало даже некое словесное оскорбление, которое пять лет назад нанес некий знакомый Федосеевой-Шукшиной сыну Ольги. Есть у нее и вопросы финансового плана, касающиеся доли в квартире и доходов фондов имени Василия Шукшина.

"Это бабье царство, в котором никак не договориться. А тут появился мужчина, который захотел всех примирить", – призналась Ольга Шукшина.

Впрочем, она отметила, что неизвестно, насколько хватит решимости Бари Алибасова. "Я даже шутя сказала Алибасову: "Бари, скоро будет новая серия этого сериала, которую назовут "Беги, Бари, беги!". Потому что он попал в такое змеиное болото, в котором все перессорились", – призналась дочь Федосеевой-Шукшиной.

"Конечно, я с юмором об этом говорю – уже невозможно все это всерьез выносить. Бари пока храбрится. Посмотрим, что будет", – заключила она.

