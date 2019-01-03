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Не из России: Волочкова рассказала о новом любовнике

Анастасия Волочкова. Фото: Феликс Грозданов/"Дни.ру"
Анастасия Волочкова продолжает скрывать личность своего нового возлюбленного, который частями (то носками, то одной рукой) появляется у нее на странице в Instagram. Впрочем, некоторые факты о своем ухажере она все же готова предать огласке.
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К своим 42 годам красавица Анастасия Волочкова успела добиться заметных успехов в карьере. Тепер бывшая прима-балерина Большого театра регулярно радует своих поклонников фотографиями с шикарного отдыха в теплых странах и зарисовками из жизни в загородном поместье.

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Однако пользователи Сети переживают за личную жизнь танцовщицы. Дескать, за время упорной работы на сцене она, несмотря на свои выдающиеся внешние данные, так и не смогла встретить человека, который бы делил с ней жизнь. Впрочем, на странице в Instagram мелькает некий мужчина, однако кто это – узнать невозможно. Даже самые сообразительные сетевые "Шерлоки Шолмсы" бессильны вычислить личность человека по его носкам или кисти руки.

"У меня сейчас есть в жизни любовь, есть мужчина. Впервые я не стала афишировать эту любовь, показывать лицо своего любимого. Это очень чистые, красивые, интересные отношения", – цитирует сайт "Комсомольская правда" Анастасию Волочкову. Она опровергла заявления некоторых пользователей Сети, что встречается с собственным охранником: "Мой мужчина уж точно не охранник, как писали сплетники". Для того, чтобы это понять, по ее словам, достаточно посмотреть на фото, где на руке у него надеты часы за два миллиона рублей.

Впрочем, некоторые детали о своем новом возлюбленном она все же решилась раскрыть. "Это невероятный мужчина. Во-первых, он европеец, а там семью создают уже ближе к 40 годам. Он разговаривает на нескольких языках, в чем мы тоже с ним сошлись", – заметила она, отвечая на вопрос, не смущает ли ее, что избранник к 38 годам так ни разу и не создал семью.

"И зачем нам штамп в паспорте? Люди создают семьи, мужчина женится на женщине и изменяет ей каждый день. Это разве жизнь? А женщина, которая обнимает, может быть, какого-то толстосума с огромным животом, живет с ним за деньги и думает в этот момент: быть бы с красивым, сексуальным (как мой новый возлюбленный) – знаете, эта измена гораздо страшнее физической", – добавила балерина.

Также она призналась, что не готова подарить своему избраннику ребенка из опасений, что это скажется на ее отношениях с дочерью.

Автор: Геннадий Куприянов3 января 2019, 12:36
ФОТОРЕПОРТАЖ

Жуткие фотографии Анастасии Волочковой

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