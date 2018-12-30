Волочкова в образе Пугачевой сделала громкое заявление о любимом мужчине

Известная российская балерина опубликовала клип, в котором она исполнила песню Аллы Пугачевой из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!". Анастасия Волочкова уверяет, что на такой творческий жест ее вдохновил новый возлюбленный.

Черно-белый клип, в котором звезда спела композицию Примадонны "Мне нравится, что вы больны не мной", появился на ее Youtube-канале. Вскоре Анастасия примерила образ Аллы Пугачевой в программе "Секрет на миллион". Во время эфира она также обещала назвать имя своего мужчины.

Пост с отрывком из передачи звезда опубликовала на странице в Instagram. "Песня "Мне нравится" в моем исполнении... Первой исполнительницей этого произведения была Алла Пугачева... Полную версию снятого на эту песню клипа можно смотреть в YouTube", – обратилась балерина к своим подписчикам.

Однако пользователи не оценили стараний Анастасии Волочковой: "Отойдите навсегда от микрофона!", "Алла Пугачева была не первой, а единственной исполнительницей этой песни. Не льсти себе", "Ужасное исполнение", "Угомонись уже!", "Не впечатлил ни клип, ни то, как вы поете", "Лучше Пугачевой вы не споете", "Уроки вокала возьми!".

Балерина уже не в первый раз сталкивается с таким большим количеством негативных комментариев в социальных сетях. Звезда старается относиться к происходящему с юмором. Она призналась, что все ее внимание сейчас занимает любимый мужчина. Последние несколько месяцев Анастасия Волочкова публикует совместные фотографии с возлюбленным, но никогда не показывает его лица. Многие уверены, что таким образом она хочет привлечь внимание публики.