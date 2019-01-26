Жену погибшего Марьянова вывез в Россию генерал СБУ

Ксения Бик приехала в Москву с новорожденным младенцем на руках. Отец психолога с Украины, которая впоследствии стала женой актера Дмитрия Марьянова – генерал СБУ. Подробности личной жизни артиста рассказал ресторатор из Харькова Сергей Коваленко – он называет себя родным отцом Анфисы Марьяновой.

Сергей Коваленко и Ксения Бик, ставшая впоследствии супругой Дмитрия Марьянова, познакомились в начале 2008 года в Харькове на дискотеке. Вскоре они поженились. Ксения забеременела, 8 декабря 2008 года родилась дочь Анфиса.

"Анфиса родилась, я забрал их из роддома. А через три дня Ксения взяла малышку и уехала из нашего дома к своим родителям. Ребенку и месяца не было. И не вернулась", – рассказал Коваленко. По словам украинского предпринимателя, свой уход жена никак не объяснила – лишь послала сообщение: "Я уехала, прости, прощай". А через месяц ее отправили в Москву.

Как предполагает Коваленко, самая логичная причина – скандал Сергея с отцом Ксении, Валентином Биком (на тот момент – начальником контрразведки СБУ) по поводу фамилии. "Когда Ксения выходила за меня замуж, мы договорились с тестем, что фамилия у нее будет двойная: Бик-Коваленко, но дети должны носить фамилию мою. Однако ближе к родам ее родители начали настаивать на своей", – вспоминает Коваленко. Последний разговор на эту темы был на повышенных тонах.

Позже суд лишил украинского бизнесмена родительских прав, с ребенком он не виделся. А Ксения, по словам Сергея, выйдя замуж за Марьянова, даже отказывалась принимать алименты, которые он исправно посылал.

Сергей признается, что был рад, узнав, что у Ксении такой муж. Он не знал Марьянова лично – но актер ему очень нравился по сыгранным ролям. И мешать счастливой жизни пары Коваленко не хотел. По его словам, заявить о себе он решился лишь сейчас, узнав о гибели Марьянова. Сергей надеется, что Анфиса когда-нибудь захочет познакомиться с отцом, пишет "Комсомольская правда".