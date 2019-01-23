Перестала жить: сердечный приступ добил измученную Кожевникову

Популярная российская актриса рассказала о своем опыте работы в сериале "Универ". По словам Марии Кожевниковой, съемки были настолько тяжелыми и утомительными, что люди теряли сознание.

Недавно звезда стала гостьей шоу "Эмпатия Манучи". Ведущий Вячеслав Манучаров спросил, почему актриса решила покинуть телепроект спустя пять сезонов. Мария Кожевникова призналась, что причиной ухода стали напряженные съемки, которые отнимали много времени и сил. Здоровье участников не всегда выдерживало: некоторых отвозили в больницу с сердечным приступом. Актриса добавила, что совсем не скучает по сериалу.

"Я перестала спать, перестала смеяться и жить. Мы снимались по шесть дней в неделю, по 12 часов и больше. Однажды настал момент, когда я поняла, что больше не могу. На съемках "Универа" у актеров случались сердечные приступы. Особенно тяжело эта работа давалась мужчинам. Представьте: на протяжении 12 часов необходимо быть в движении, постоянно улыбаться", – цитирует актрису StarHit.

Звезда также прокомментировала слухи о своем непростом характере. Мария отметила, что продюсерам "было тяжело с ней работать", поэтому они не стали отговаривать артистку, когда та решила уйти. Во время съемок она боролась за то, чтобы гримеры получали высокую зарплату за свой труд.

"Некоторые из-за этого косо на меня смотрели: мол, я обычная актриса, и не имею права на подобные заявления", – уточнила Кожевникова.

На съемочной площадке Мария успела рассориться и с коллегами. Если сначала она хорошо общалась с Валентиной Рубцовой, то затем отношения ухудшились. По словам звезды, они слишком долго находились вместе "в замкнутом пространстве" и стали уставать друг от друга.

С Араратом Кещяном, который исполнил роль возлюбленного Аллы, Мария Кожевникова больше не поддерживает связь. "У нас были конфликты. Бывало, чуть до драк не доходило. Это не значит, что он плохой, или я плохая. Просто мы оба очень разные. В обычной жизни я прошла бы мимо этого человека", – заключила она.