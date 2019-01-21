Вздохнули с облегчением: коллеги избавились от неудобной Кожевниковой

Мария Кожевникова рассказала, что, работая в сериале "Универ", который и принес ей популярность и любовь зрителей, часто конфликтовала с коллегами. Звезда признается, что была удобной не для всех.

Мария отметила, что с артисткой Валентиной Рубцовой отношения со временем испортились. Из-за чего именно возникла напряженность Кожевникова умолчала.

"Мы в принципе друг к другу хорошо относились, но, когда люди находятся в замкнутом пространстве столько времени, – это неизбежно. Это не какая-то зависть, а именно усталость друг от друга. Когда люди устают друг от друга, они ищут уже минусы. Это было накопительное. Это было очень постепенно. Мы даже не здоровались, но выходили и играли", – рассказала знаменитость.

И если с Валентиной конфликт был вялотекущим и спустя время сошел на нет, то к еще одной звезде "Универа" Арарату Кещану артистка до сих пор испытывает негатив. Мария призналась, что даже ходила к продюсерам и просила, чтобы между ее героиней и персонажем Арарата было меньше любовных сцен.

"В жизни – это человек вообще не мой, но на площадке я не имела права это показывать. В жизни я с ним даже не здоровалась. Я не принимала его выражения по отношению к чему–либо в жизни, а нам же еще и любовь играть. Для меня это был стресс. Это не значит, что он плохой, или я плохая, я думаю, он ко мне точно также относится, потому что у нас были конфликты чуть ли не до драки доходящие. Мы кричали друг на друга", – заметила звезда.

Кожевникова не исключает, что многие вздохнули с облегчением, когда она заявила о намерении покинуть телесериал. По словам звезды, она приносила много неудобств руководству и коллегам, и те были рады от нее избавится.

"Я понимала, что мы заканчиваем сезон. Я пришла к продюсерам и честно сказала, что больше продолжать не буду. Это нормально встретили. Никаких сильных уговоров. Им со мной было тяжело. Я человек по характеру сложный. Я бунтовала, потому что гримерам не доплачивали за переработку, а там женщина с ребенком, у которого няня. Я говорила, что не выйду на площадку, пока ей не заплатят денег. Мне говорили: "Маш, ты ничего не перепутала? Ты здесь актриса". Я говорила: "Помимо того, что я актриса, я, простите, человек, когда вы обижаете женщин, я буду стоять на своем". Я в принципе была неудобный человек – ходила, поменяйте то, перепишите это", – отметила Мария в интервью YouTube–каналу "ЭМПАТИЯ МАНУЧИ".