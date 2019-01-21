Куценко рассказал о грязных изменах Порошиной

Гоша Куценко не может простить себя. Артист рассказал, что неверность разрушила его брак с Марией Порошиной.

Недавно Мария Порошина в пятый раз стала мамой. Артистка скрывает отца малыша, чем привлекает к себе невиданный зрительский интерес. К слову, за личной жизнью актрисы следят не только простые обыватели – ее бывший муж Гоша Куценко, также активно интересуется настоящим экс-супруги.

Мария и Гоша познакомились еще во времена студенчества. Чувства моментально вспыхнули и захватили их с головой. Сейчас Куценко удивляется, как такая привлекательная девушка могла обратить на него внимание.

Куценко и Порошина вместе преодолевали невзгоды 90-х, артистка подарила своему избраннику дочь Полину. Актер признается, что жалеет о своем поведении. В том, что его брак с Марией распался Гоша винит себя.

"Думаю, нас развели те возможности, которые на нас обрушились. Сейчас я понимаю, что, когда родилась Полинка, я растерялся, для меня, как молодого отца, это был стресс, я просто не устоял перед соблазнами этой жизни, поэтому наш брак и разрушился", – исповедовался Куценко в программе "Судьба человека" телеканала "Россия 1".

Артист признался в грязных изменах уже после развода, спустя много лет. Порошина простила экс-возлюбленного. Теперь у них теплые отношения. Гоша не скрывает, что его грызет совесть. Оглядываясь назад, артист предполагает, что, скорее всего, так поступил из-за комплексов. По его словам, мама его очень избаловала, так как он был единственным ребенком в семье.