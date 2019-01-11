Родившая пятого ребенка Порошина показала фото из палаты

Мария Порошена вновь стала мамой. 45-летняя актриса родила пятого ребенка.

Сообщается, что у Марии появился мальчик. Знаменитость разрешилась от бремени в перинатальном центре "Мать и дитя".

Говорят, что роды в этой клинике удовольствие недешевое. По приблизительный подсчетам, ей это обошлось в сумму чуть меньше миллиона рублей. К слову, по слухам, отец малыша – состоятельный иностранец, который может позволить себе жить на широкую ногу. Об этом сообщает Telegram-канал "Только никому…".

Младенец родился с ростом 52 сантиметра, весом – 3560. "Я счастлива: все прошло нормально, чувствую себя хорошо, как и мой сыночек", – цитирует знаменитость 7 Дней.ru. После артистка опубликовала в личном Instagram трогательный снимок, судя по всему, из палаты роддома. На нем запечатлена маленькая ручка ребенка.

Напомним, что это пятый ребенок Порошиной. У Марии четверо детей. 22-летняя Полина от гражданского супруга актера Гоши Куценко. От брака с Ильей Древновым у артистки подрастают 12-летняя Серафима, восьмилетняя Аграфена и Глафира, которой только три года.