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Шоу-бизнес

"Я подозревал": Топалов высказался о сенсационной связи Тодоренко и Лазарева

Регина Тодоренко и Сергей Лазарев. Фото: Дни.ру
В Сети появилась информация о том, что якобы телеведущая Регина Тодоренко родила сына вовсе не от певца Влада Топалова, а от его коллеги Сергея Лазарева. Топалов прокомментировал эти данные.
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Связь Регины Тодоренко и Сергея Лазарева Влад Топалов выявил случайно. Один из сайтов, специализирующихся на детях и материнстве, сообщил, что популярная телеведущая родила сына исполнителю. Влад сделал скриншот и разместил на своей официальной странице в Instagram.

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Сергей Вячеславович Лазарев

Сергей Вячеславович Лазарев Певец

"Я не смог удержаться и не поделиться с вами! 😂У меня истерика! 😂 Я подозревал вас обоих, конечно, @reginatodorenko и @lazarevsergey, но чтоб вот так... Скучно не бывает у меня в жизни", – написал Влад Топалов.

Разумеется, эти данные не соответствуют истине. Скорее всего, автор текста перепутал Сергея Лазарева и Влада Топалова, ведь когда-то артисты выступали вместе в группе SMASH! Все герои публикации восприняли информацию с юмором и посмеялись в комментариях.

Сергей Лазарев написал: "Прости, Владька! Не хотели тебя расстраивать с Региной". Тодоренко тоже не осталась в стороне. "Прости, любимый, прости", – обратилась она к Топалову. Влад ответил Сергею: "Я вот только не пойму, когда вы успели?" А потом констатировал: "Да я уж понял... И тут ты меня опередил".

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Публикация от Vlad Topalov (@vladtopalovofficial)

Подтянулись и другие представители отечественного шоу-бизнеса. Юморист и шоумен Максим Галкин подчеркнуто сочувствующе обратился к Владу Топалову: "Влад? Как так-то? Что же творится на свете? Вот и нашла решка себе орла". А телеведущая Лера Кудрявцева позвала участников заварушки на шоу: "Так, всех жду на программе ДНК!" Топалов и Тодоренко ответили ей хохочущими смайликами.

Влад прокомментировал слова Максима: "Если честно, я даже не знаю, как комментировать. Шоу-бизнес не перестает удивлять. Хотя, тут, наверное, скажу, что уж от кого, а от этих двух никак не ожидал". Галкин ответил ему смайликом.

Автор: Наталья Аряева17 января 2019, 08:31
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