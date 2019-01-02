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"Сколько можно издеваться над артистами": За опозоренного Петросяна вступились

Евгений Петросян. Фото: www.globallookpress.com
Зрители продолжают возмущаться новогодним эфиром центральных каналов. Некоторые считают, что это неуважение не только к зрителям, но и к самим артистам.
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"Из года в год в "Голубом огоньке" одни и те же лица, но на этот раз плюс Бузова. Но она похоже весьма рада быть новым юмористическим персонажем на ТВ", – в разговоре с "Дни.ру" заметил член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.

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Евгений Ваганович Петросян

Евгений Ваганович Петросян артист эстрады, юморист

"Но это еще пол беды. Концепция шоу не меняется вообще. Сколько можно кормить зрителей этим нафталином?", – задался он вопросом. Однако самое обидное, что участие в съемках унижает и самих артистов, которые дают согласие на участие в шоу.

"Зачем Петросяна загнали на бутафорское дерево? Он что мальчик? Сколько можно издеваться над артистами в возрасте? Почему у нас всех непременно нужно сделать клоунами?", – возмутился Вадим Манукян. "Я прекрасно понимаю, что артисты и сами не рады такому формату, но из года в год идут туда словно на заклание, чтобы не дай Бог не лишиться вожделенных эфиров", – уверен он.

"А вообще есть предел за которым идет точка невозврата? Есть то, что позволит артистам сказать "довольно, хватит" и перестать участвовать в этом безвкусном шоу? Очень надеюсь, что именно артисты начнут говорить "нет" привычному "Голубому огоньку" и тогда действительно это шоу изменится. Зрители по этому поводу уже давно все сказали", – заключил эксперт.

Автор: Геннадий Куприянов2 января 2019, 13:19
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