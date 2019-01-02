Мертвого Задорнова втянули в новый скандал

Вечером 1 января на телеканале НТВ состоялась премьера фильма "Однажды в Америке или чисто русская сказка", сценарий к которому написал всенародно любимый сатирик Михаил Задорнов. Главную роль в картине исполнила актриса Марина Орлова, которая теперь намерена судиться за демонстрацию ленты.

Объяснить отношение россиян к Михаилу Задорнову во всех тонкостях сложно. Впрочем, достаточно вспомнить, что в один из самых трагических и нестабильных периодов нашей страны именно он, а не глава государства, обращался к телезрителям в новогоднем обращении. И тогда, в ночь на 1992 год, ни у кого не возникло и мысли, что сатирик находится не на своем месте.

Поэтому смерть юмориста от тяжелой формы рака 10 ноября 2017 года для многих стала чем-то вроде личной трагедии. И чем больше россияне уважают и любят Михаила Задорнова, тем острее они воспринимают любые скандалы, которые возникают вокруг его имени. А подобные эпизоды, к сожалению, происходят.

Так, например, на публике стали появляться молодые девушки, которые утверждали, что, де, они были настоящими музами юмориста. Михаил Задоров действительно сильно помогал начинающим артистам, брал их на свои выступления и всячески поддерживал. Однако в заявлениях его спутниц некоторые усмотрели двусмысленный подтекст.

Впрочем, даже после смерти возникают скандалы, связанные и с профессиональной деятельностью сатирика. А в случае с показом фильма "Однажды в Америке или чисто русская сказка" на телеканале НТВ свою роль сыграли оба этих актора, ведь теперь последняя музы Задорнова Марина Орлова собирается судиться с каналом.

Дело в том, что она сыграла главную роль в этой ленте, сценарий для которой написал Михаил Задорнов. Актриса также выступила в роли продюсера. Однако режиссер картины, по ее словам, во время болезни сатирика оформил все документы на себя, став директором кинокомпании "Задорное кино".

Права Марины Орловой в этой запутанной ситуации представляет звездный адвокат Сергей Жорин. Он, по словам Марины Орловой, направил режиссеру прямой запрет на использование изображения актрисы до тех пор, пока спорная ситуация ни будет решена. Несмотря на это, картина вышла на телеканале НТВ. Теперь, полагает муза Задорнова, решать возникшие противоречия она будет через суд.

"Новый год я всегда жду как ребенок. И верю в чудеса. Знаете как в кино, в Новый год разрешаются все проблемы. А к людям приходит осознание их ошибок. Хочется верить, что и наяву произойдет какое-то чудо и на. экране я увижу свое имя в титрах, вновь зазвучит моя песня, а на мою карту упадет хотя бы часть зарплаты", – цитирует "Экспресс газета" Марину Орлову.