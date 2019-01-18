Народ молится за сраженную приступом Арбенину
О том, что 44-летняя Арбенина попала в больницу стало известно из соцсетей певицы. Звезда сообщила поклонникам, что попала в больницу, потому что очень любит кататься на лыжах и сейчас с ней все в порядке. Позже звезда удалила пост.
Однако журналистам удалось выяснить, что исполнительницу доставили к медикам из-за сердечного приступа. По словам PR-директора артистки Марии Кохель, артистка испытывает жуткие мучения.
"Приступ продолжался 16 часов, и до сих пор медикам не удается полностью снять боль, хотя состояние артистки, к счастью, стабилизировалось, и угрозы жизни нет, – цитирует Кохель РИА Новости.
По словам PR-директора звезды, отмены запланированных концертов не будет. Представитель знаменитости поблагодарила поклонников, которые прямо сейчас молятся за здоровье Арбениной, и добавила, что звезда "Ночных снайперов" скоро вернется в строй.
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