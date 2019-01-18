Арбенина срочно госпитализирована во Франции

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

"Тройничок": бывшая подруга обнародовала интимный компромат на Максакову
Бледанс отвезла сына с синдромом Дауна в детский дом
"Хватит старьем пичкать!": Пугачеву погнали в шею с новогоднего огонька
Кричавшая "ура" на поминках вдова Караченцова: Я радуюсь
"Наелась?": на обескураженную Навку напали в метро
партнеры
Пятница 18 января
Лента новостей
13:12
В России выпустили кнопочный телефон почти за 200 тысяч рублей
12:04
Традиции празднования Рождества показали в "Архангельском"
11:56
Названы причины столкновения истребителей на Дальнем Востоке
11:21
СКР назвал приоритетную версию взрыва в Магнитогорске
10:48
Порошенко светит реальный срок за хамские выходки
10:47
Чем отличается мужская любовь от женской
10:11
В небе на Дальнем Востоке столкнулись два самолета
10:08
Рвущийся к власти Зеленский пошел по стопам Порошенко
09:59
Собчак в Киеве доставили запретное наслаждение
09:23
Главные события Москвы
08:58
"Слепая, уродина, проститутка!": забитая подруга Петросяна взорвалась
08:57
Медведева ловко отшила любвеобильного поклонника
08:33
"На всю страну хозяйство показывает": сын пристыдил оголившегося Нагиева
08:16
Взрыв в Магнитогорске взяла на себя "ИГ"
06:15
Облаченная в желто-голубое Собчак просит убежища у Порошенко
04:08
"Оплодотворил и сбежал": увлекшийся стюардессой Аршавин уходит от ответственности
01:30
Обнимающая двоих Жасмин запретила детям спать в кровати
23:03
"Вы уже надоели!": Пугачева разразилась гневной отповедью
22:37
Виктория Лопырева ответила на клевету в Сети
22:01
Крестовый поход богохульника Порошенко утопит Украину в крови
22:01
Муж Елизаветы II попал в ДТП
21:54
Гладкая Маркл обскакала морщинистую Миддлтон
21:48
"Такая молодая": опубликованы редкие фото Фриске
21:28
Известный музыкант свел счеты с жизнью в прямом эфире
21:20
Под Саратовом рухнул самолет-памятник
21:19
"Хотите грудь покажу?": задирающая кофту Асмус смутила народ
21:15
В детской больнице Уфы произошел пожар
21:10
В волгоградской гимназии на третьеклассницу упал кусок штукатурки
21:06
В Удмуртии объявился сварщик-насильник
21:01
На трассе в Татарстане спасли семью с грудным ребенком
20:53
Вода из душа признана опасной
20:51
Разогретая Боня закрутилась вокруг шеста
20:50
В Нижнем Тагиле полиция занялась прилегшим на улице мужчиной
20:33
Подскользнувшаяся жительница Тюмени раздробила себе колено
20:25
"Лучшее, что я видела": спустивший штаны Нагиев покорил россиянок
20:20
В Омске пьяный механик угнал и разбил отремонтированную им машину
20:03
В подъезде дома в Нижнем Новгороде нашли сгоревшего мужчину
19:51
В ДТП с деревом под Ростовом пострадали подростки
19:45
Известная на весь мир блогер из России умерла от рака
19:45
В Химках охранники ограбили магазин на 800 тысяч
19:24
Отощавшей Летучей не дают покоя истошные крики
19:21
Символ верности: Путин получил необычный подарок в Сербии
19:06
Сексуальная Сотникова поразила снимком с пляжа
18:49
Объявлен неожиданный состав жюри нового сезона шоу "Голос. Дети"
18:43
В Ижевске четыре школьника и студент поймали преступника
18:34
В "ЕР" возмущены цинизмом читинского депутата
18:33
Выращенное на Луне растение погибло
18:31
Загитову променяли на молодую соперницу
18:29
На дороге в Ульяновской области столкнулись сразу четыре машины
18:19
За проезд по Крымскому мосту начали сажать
18:17
В Британии арестовали "Кузьму Минина"
18:06
Возбужденный Воробьев овладел Дайнеко прямо в самолете
17:53
При пожаре в типографии в Петербурге погиб человек
17:37
В Башкирии авария на мосту парализовала движение
17:33
Место на "Евровидении" "отдали" конкуренту Лазарева
17:32
Внук Пугачевой покинул Россию после слухов о разводе
17:26
В Саратове иномарка влетела в супермаркет (видео)
17:22
Под Москвой столкнулись два грузовика
17:12
Война за мир: Китай и США сошлись в технологической битве
16:51
Змея укусила ребенка во время квеста
16:48
Сердюкова и Васильеву заподозрили в желании сбежать из России
16:41
Путина встретили в Сербии с грубым нарушением протокола
16:26
Сладкий Аверин устроил вакханалию в гей-клубе
16:19
Блогеры нагло перекрыли Арбат для съемок клипа (видео)
16:17
На Новой Земле нашли замерзшего насмерть мужчину
16:02
"Очнулся у сокурсницы": случайная измена больно ударила по порядочному Корчевникову
15:59
Сделано шокирующее заявление об отношениях Порошенко и Собчак
15:54
Рвущийся на "Евровидение" Киркоров нашел поддержку
15:51
Все улики уничтожены: прихвостни Мэй заметают следы в деле Скрипалей
15:24
Шатавшуюся Волочкову унизили после провального выступления
15:20
Басков будет тамадой на свадьбе затравленной Лопыревой
15:16
Названы самые полезные напитки
15:13
Известная певица засудила родного отца
14:57
Сбежавшая на Украину Собчак возмутила поведением
14:56
Порошенко послали на второй срок
14:47
"Кипятком писались": украинские селяне бросились целовать руки пьяному Порошенко
14:43
Бил, душил и таскал за волосы: ухмыляющуюся звезду "Глухаря" обвинили в изнасиловании
14:35
Малахову и Бузовой жестко заткнули рот
14:34
Британские ученые предсказали исчезновение кофе
14:30
Народ обсуждает родившую Кудрявцеву в бикини
14:25
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 17 января 2019 года
14:21
"Непотребство!": Малахову врезали за утехи с уродцами
14:18
У оформившего развод с Дитковските Чадова появился малыш
14:12
Сбивший подростка военный судья ушел в отставку
14:02
Жириновский поставил на место мечтающих о Курилах японцев
13:38
"Ей не место на телевидении!": Солнцев признался в ненависти к Бузовой
13:34
Порошенко размечтался о "холодном душе" для Москвы
13:33
Госдума отказалась направлять делегацию в ПАСЕ
13:33
"Пришло время раскрыть тайну": Шукшина пошла в наступление после откровений дочери
13:32
Победитель "Битвы экстрасенсов" ласкал рыжего мальчика на глазах у жены
13:26
Ягуар набросился на дрессировщика в омском цирке
13:21
"Единая Россия" проверит качество молочных продуктов
12:56
Богатая жизнь скромной помощницы Евгения Петросяна
12:52
Громкому провалу Медведевой нашли оправдание
12:38
"Рот до ушей": народ в шоке от новой подружки Петросяна
12:35
Собчак грязно выругалась и сделала признание о Порошенко
12:33
Ушел из жизни продюсер "Дозоров" Алексей Кублицкий
12:16
Названо самое слабое место рака
12:08
"Срамота!": муж Королевой сделал себе женскую грудь
12:00
Украинцы переживают за здоровье Путина
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Мы его потеряли": в театре сделали страшное заявление о Джигарханяне
Подруга Фриске публично врезала бессовестному Шепелеву
Путина готовились убить в Сербии
Жуткие подробности покушения на Путина
"Растопырила!": на Пугачеву набросились за вызывающее поведение в храме
Виктория Лопырева ответила на клевету в Сети
Шоу-бизнес

Арбенина срочно госпитализирована во Франции

Диана Арбенина. Фото: www.globallookpress.com
Видео с больничной койки появилось в микроблоге популярной певицы Дианы Арбениной. Лидер группы "Ночные снайперы" госпитализирована во Франции. По ее словам, это итог увлечения горными лыжами.
прочитано 2125 раз

Подробностей инцидента певица в своем Instagram не сообщает. Она призывает поклонников не пугаться: по словам Арбениной, с ней все в порядке – она попала во французскую больницу, потому что очень любит кататься на лыжах.

ПО ТЕМЕ

Арбенина выдвинула детям жесткий ультиматум перед расставанием

Арбенина заявила о появлении третьего ребенка

Артистка признается, что виной всему ее собственное безумие. "У каждого должно быть хоть чуть-чуть безумия. Это безумие есть и во мне", – сказала Арбенина. Диана заявила, что очень любит Францию и восхищается местной медициной. По ее словам, французские врачи – это сила. 

В наступившем году певица отметит 45-летие. Трудоспособности певицы можно только позавидовать. 2018-й для "Ночных снайперов" ознаменовался несколькими важными событиями. Это и грандиозный концерт в переполненном "Олимпийском" по случаю 25-летия коллектива, и успешный гастрольный тур. В планах Арбениной – открытие собственной звукозаписывающей студии. 

О том, что собирается после новогодних праздников покататься на лыжах, Диана Арбенина рассказывала корреспонденту "Дни.ру". Но сначала она отвезла детей на каникулы в Мексику. "Просто хотела, чтобы они не только лежали у моря или плавали в бассейне, но и узнавали, открывали что-то новое. А тут и пирамиды ожидаются, и киты, и индейская баня", – отметила артистка. Кроме того, Арбенина призналась, что планирует усыновить третьего ребенка.

Автор: Андрей Евлампиев18 января 2019, 12:10
ФОТОРЕПОРТАЖ

Нежное фото Арбениной и Лазарева

567

комментарии

Политика

Символ верности: Путин получил необычный подарок в Сербии
Все улики уничтожены: прихвостни Мэй заметают следы в деле Скрипалей
Порошенко послали на второй срок
Жириновский поставил на место мечтающих о Курилах японцев

Шоу-бизнес

Что случилось с квартирой Пугачевой за 350 миллионов
"Убила, мать!": сраженная наповал Навка ответила вляпавшейся Водяновой
Арбенина срочно госпитализирована во Франции
Волочкова с лепешкой на голове ввязалась в скандальные разборки

Проишествия

Боец ММA разгромил отделение банка (видео)
Ужасающие подробности взрыва в Шахтах
Три станции метро закрыли из-за потопа (видео)
Несколько часов лизал звонок: камеры сняли странного нарушителя

Lifestyle

Маленькие скважины "любовниц" в Театре Наций вызвали шок
Порезанного на куски Чехова увидели на окраине Москвы
Стала известна победительница шоу "Пацанки"
"Принципиальная позиция": звезда сериала "Домашний арест" о причине закрытия
Шоу-бизнес

"Оплодотворил и сбежал": увлекшийся стюардессой Аршавин уходит от ответственности

Футболисту не нужны собственные дети
Шоу-бизнес

Обнимающая двоих Жасмин запретила детям спать в кровати

Артистка задумалась о тонкостях воспитания
Шоу-бизнес

Униженный Солнцев в ужасе сбежал от поцелуя похотливой старушки

Гоген был вынужден закрыться в туалете
Шоу-бизнес

Арбенина срочно госпитализирована во Франции

Насколько тяжелы травмы артистки, пока не известно

Гороскоп

Сделано сенсационное заявление о беременности Бузовой после слухов о раке
За что "Мажор" Прилучный избил жену
"Страсть угасла": сделано шокирующее заявление о многострадальном браке Миддлтон и Уильяма
Астрологический прогноз с 14 по 20 января 2019 года

Фоторепортажи

Богатая жизнь скромной помощницы Евгения Петросяна
Затравленного миллионера-трансгендера заставляют сменить пол
Силиконовая грудь не спасла: мужеподобная культуристка ужаснула народ
Милых норок кормят на убой тошнотворной жижей

Спорт

Сексуальная Сотникова поразила снимком с пляжа
Загитову променяли на молодую соперницу
Громкому провалу Медведевой нашли оправдание
Логинова затравили за откровенное хамство

Регионы

Известная на весь мир блогер из России умерла от рака
Отец отрекся от изнасилованной в Уфе дознавательницы
Власти "признали" серьезные проблемы Крымского моста
Россиянки надругались над флагом и похвастались этим (видео)
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru