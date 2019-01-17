"Лучшее, что я видела": спустивший штаны Нагиев покорил россиянок

Телеведущий опубликовал на своей странице в Instagram фото, вызвавшее у поклонниц шквал эмоций. Дмитрий Нагиев предстал в облегающих трусах.

На снимке шоумен снял селфи в примерочной. Черный верх ведущего (солнцезащитные очки и водолазку) дополнил светлый низ в виде предмета нижнего белья и спущенных ниже колена джинсов.

"Бесконечно можно смотреть на три вещи: как течет вода, горит огонь, и на меня без штанов. Но я снимал их еще до того, как это стало мейнстримом", – подписал неприличное фото Нагиев. Всего за час снимок собрал более 175 тысяч лайков и множество комментариев.

Подписчицы Дмитрия сразу обратили пристальное внимание на очертания мужского достоинства Нагиева. Некоторые признались, что увеличили снимок, чтобы рассмотреть детали. "Челюсть упала!", "Ждем вторую серию. Давай уже быстрей снимай", "Это лучшее, что я видела", "Сохраню. Заскриню. Поставлю на заставку телефона", "Ну не надо так на ночь! Дмитрий)", – рассыпались в комплиментах пользовательницы соцсети.

Многие восприняли смелое фото Нагиева юмором, некоторые – с негодованием. "Когда хотел отправить Бузовой, но перепутал – у меня только такое оправдание", "Я одна ничего не понимаю? Что Вы все там увидели?.. Стоит мужик в трусах и носках... Со спущенными штанами", "Видать, совсем дело плохо! Больше некому показать, в более приватной обстановке?", "Дезодорант в трусы можно было и не класть", – высказались критики и скептики.