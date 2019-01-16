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Главных звезд шоу "Голос" отправили петь в придорожные караоке-бары

Наставники и судьи шоу "Голос". Фото: www.globallookpress.com
В Сети жестко раскритиковали участников популярного телепроекта. Автор материала в Telegram-канал "Русский шаффл" уверен, что победители шоу "Голос" не добьются профессиональных высот, настоящей славы и народного признания.
прочитано 166 раз

Критик не понимает, в чем драматургия этой передачи. Он полагает, что не стоит обсуждать этот музыкальный телепроект всерьез.

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"Караоке-певцы из ресторанов стараются как можно громче проорать популярные песни. Победителя три раза зовут на радио, после чего он всю жизнь выступает на дне города Томска с единственной песней – той, что пел на "Голосе". Больше в его жизни ничего не случится", – уверен автор поста. А качестве доказательства он привел паблики финалистов шоу "Голос", где они делятся своими успехами.

Среди тех, кого затронула критика – Дина Гарипова, Сергей Волчков, Александра Воробьева, Иеромонах Фотий, Дарья Антонюк и Селим Алахяров. "Александра Воробьева раз в полгода приходит на утренний эфир областного телевидения, делает селфи в студии", – пишет Telegram-канал.

Также отмечается, что Дарье Антонюк посчастливилось попасть в последнюю "Новогоднюю ночь на Первом". "Девушка так смакует произошедшее, что копирует все положительные комменты с ютуба в свой паблик", - следует саркастический комментарий (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – прим. ред.).

Отмечается, что самая плохая идея, которая может прийти начинающему музыканту – это сделать кавер. "Певцы из "Голоса" на личном примере показывают, что из нее получается", – уверен автор материала. 

Автор: Валерия Нарская16 января 2019, 19:11
ФОТОРЕПОРТАЖ

Что стало с победителями шоу "Голос"

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