Главных звезд шоу "Голос" отправили петь в придорожные караоке-бары
Критик не понимает, в чем драматургия этой передачи. Он полагает, что не стоит обсуждать этот музыкальный телепроект всерьез.
"Караоке-певцы из ресторанов стараются как можно громче проорать популярные песни. Победителя три раза зовут на радио, после чего он всю жизнь выступает на дне города Томска с единственной песней – той, что пел на "Голосе". Больше в его жизни ничего не случится", – уверен автор поста. А качестве доказательства он привел паблики финалистов шоу "Голос", где они делятся своими успехами.
Среди тех, кого затронула критика – Дина Гарипова, Сергей Волчков, Александра Воробьева, Иеромонах Фотий, Дарья Антонюк и Селим Алахяров. "Александра Воробьева раз в полгода приходит на утренний эфир областного телевидения, делает селфи в студии", – пишет Telegram-канал.
Также отмечается, что Дарье Антонюк посчастливилось попасть в последнюю "Новогоднюю ночь на Первом". "Девушка так смакует произошедшее, что копирует все положительные комменты с ютуба в свой паблик", - следует саркастический комментарий (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – прим. ред.).
Отмечается, что самая плохая идея, которая может прийти начинающему музыканту – это сделать кавер. "Певцы из "Голоса" на личном примере показывают, что из нее получается", – уверен автор материала.
Меган и Кейт не могут найти общий язык
Фигуристка расслабляется на Мальдивах
Что случилось с 83-летним артистом
Подруга рассказала о состоянии Примадонны