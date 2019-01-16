"Его положено драть за уши": бывшая жена высказалась о Кончаловском

Накануне, 15 января, отметил день рождения режиссер Егор Кончаловский. Не осталась в стороне и его бывшая супруга, актриса Любовь Толкалина.

О разрыве с режиссером Егором Кончаловским актриса Любовь Толкалина сообщила в январе 2017 года. "Совсем тайное и главное: только окончательно расставшись с мужем, я научилась с ним дружить", – написала артистка в Facebook. Выяснилось, что Егор и Любовь уже несколько лет не жили вместе. Позже бывшие влюбленные отметили, что у них слишком мало общих интересов.

Кончаловский и Толкалина сумели сохранить добрые отношения. Накануне, 15 января, актриса поздравила бывшего мужа с днем рождения. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Любовь опубликовала архивное фото, на котором запечатлена вместе с Егором, и написала: "Сегодня этот классный парень @egorkonchalovsky родился и принимает поздравления! Фото старинное, но в этой улыбке – весь Егор. Сегодня его положено драть за уши, целовать в щеки, желать всего самого заоблачно-прекрасного, хвалить и просто думать о нем с любовью и улыбкой! Что и делаю. И вас приглашаю это сделать".

Подписчики присоединились к поздравлениям. "Долгие лета!!!", "Поздравляем отца Вашей дочери с днем рождения и Вас тоже с этим чудесным праздником. Наверняка вспоминаете теплые моменты", "Любовь с Днем Рождения Егора (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Вы молодчина! Вы очень правильно себя ведете по жизни, как настоящая леди, с вами комфортно!", "С именинником Вас! У вас с ним такая чудесная доченька👸❤.Хорошо, что он был в Вашей жизни. Будьте счастливы!!!" – прокомментировали пост Любови Толкалиной пользователи Сети.

Впрочем, не обошлось без критики. "Чувства ( любовь) либо есть , либо их ( ее – любви) нет. Третьего не дано. А то что когда то любил( а), потом разлюбил(а), полюбил ( а) другого и так по кругу– не любовь, а эгоистическое чувство себялюбия .Настоящие чувства не остывают и не проходят. Такова Жизнь", "Такое впечатление, что этому классному парню все равно на Ваши поздравление", – высказались некоторые подписчики.