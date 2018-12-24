"Самый счастливый день": Тюльпанова отобрала сына у Кержакова

Милана Тюльпанова после долгой разлуки воссоединилась с маленьким сыном Артемием. Девушке удалось одержать победу в борьбе с пока еще супругом Александром Кержаковым.

В на личной странице Instagram Милана написала, что наконец-то счастлива. Ее сын вновь рядом.

Сегодня самый счастливый день в моей жизни, я наконец-таки забрала своего сыночка,свое сердечко,свою жизнь! Спасибо Богу и всем, кто помогал мне весь этот долгий период времени. Спасибо всем, кто переживал и поддерживал меня, да храни вас Господь! (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.), – отметила Тюльпанова.

Напомним, дочь бывшего питерского сенатора Милана Тюльпанова и известный футболист Александр Кержаков вот уже много месяцев воюют из-за общего сына Артемия. На время бракоразводного процесса суд определил место проживания ребенка с матерью, однако Кержаков решение Фемиды до сих пор игнорировал.

Более того, по словам Тюльпановой экс-возлюбленный не позволял ей полноценно общаться с малышом. Александр устраивал жене короткие свидания с сыном – максимум 15-20 минут. Общение Миланы с отпрыском проходило под пристальным наблюдением: в присутствии самого спортсмена, приглашенного психолога и нескольких нянь.