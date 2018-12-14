"Выкинул его": Милана ответила на вопиющее видео Кержакова с сыном

Милана Тюльпанова отреагировала на видео, выложенное ее экс-супругом Александром Кержаковым, на котором та запечатлена во время встречи с маленьким сыном Темой. В ролике мальчик плачет и не реагирует на увещевания матери. По словам Миланы, Александр просто "выкинул" мальчика к ней в комнату и быстро скрылся, а ребенок был не подготовлен.

Борьба Миланы Тюльпановой и Александра Кержакова за сына Артемия продолжается. Суд решил, что ребенок должен жить с матерью, и Милана приехала забирать его, но натолкнулась на закрытый шлагбаум, перекрывающий путь в поселок, где живет Александр. Тогда женщина опубликовала гневный пост в Instagram, где выплеснула свое возмущение.

На это Кержаков ответил ее обнародованным видео, на котором запечатлел встречу Тюльпановой с сыном. Мальчик, оставшись наедине с мамой, пытался выйти из комнаты, но дверь была закрыта. В это время Милана просила ребенка подойти к ней, однако малыш плакал и не реагировал на нее. Ролик получил широкий резонанс: кто-то обвинил Милану в холодности, а кто-то обрушился на Александра с требованием удалить это видео.

Теперь же настала очередь отвечать Тюльпановой. Женщина заявила, что эта запись – старая, после той встречи с мальчиком были другие, на которых он вел себя иначе. "Это одну из первых встреч он показывал", – сообщила Милана в интервью, опубликованном Telegram-каналом Mash. Записи с других встреч, на которых сын "нормально" на нее реагировал и даже звал мамой, Александр, по ее словам, "естественно, не показывает".

Милана объяснила, что Артемий просто не был готов к встрече с ней. "Встреча выглядела таким образом: я пришла к сыну, и он просто, можно сказать, выкинул его в эту комнату и быстро вышел (видимо, речь об Александре Кержакове. – Прим. ред.). Там видно на видео, вместе с няней вышел и захлопнул дверь. Конечно, ребенок испугался..." – рассказала Тюльпанова.

"Я старалась как можно безопасней для малыша себя вести. Не трогать его руками, чтобы еще больший стресс ему не наносить", – объяснила Милана. При этом она не стала скрывать, что их первая встреча после долгой разлуки вообще была "очень стрессовой", и предположила, что на то была серьезная причина.

"Начались слезы, он начал плакать, причем гипертрофированно. То есть, в принципе, в нормальной ситуации ребенок, если увидит незнакомого человека, он так не должен реагировать. А у него была прямо ярко выраженная реакция протеста. И у меня появились такие мысли. что он ему, возможно, элементарно показывал фотографии. Что-то говорил ему на фотографию, что вот придет злая тетя или что-то такое..." – высказала предположение Милана Тюльпанова.