Ученые рассказали об отличиях в мозге трансгендеров

Медики выяснили, что несовпадение гендерной идентичности происходит в человеке не из-за влияния социокультурных факторов, а вследствие отличий в физиологическом строении серого вещества. Непринятие своего пола закладывается еще в период внутриутробного развития.

При помощи магнитно-резонансной томографии ученые из бразильской Медицинской школы Университета Сан-Паулу обнаружили, что у трансгендеров наблюдаются аномалии в размере островковой доли мозга. Именно она отвечает за то, как люди воспринимают свое тело.

В исследовании приняли участие 80 человек в возрасте от 18 до 49 лет. Из них 20 были трансгендерными женщинами, не прибегавшими к гормональной терапии, еще 20 "гибридных" леди принимали гормоны не меньше года. Остальные 40 человек не имели проблем с гендерной идентичностью. Добавим, что при рождении эти дамы были мужчинами.

Выяснилось, что островковая доля мозга у людей с несовпадением гендерной идентичности оказалась больше, чем у обычных мужчин, но меньше, чем у простых женщин. По мнению авторов исследования, личностью, выходящей за рамки бинарной гендерной системы, нельзя стать из-за моды или воспитания. Эта особенность закладывается еще в материнской утробе, сообщает журнал Scientific Reports.

Трансгендерность – несовпадение внутренней идентичности человека. Некоторые идентифицируют себя с полом, противоположным зарегистрированному, другие определяют себя как выходящих за рамки бинарной гендерной системы, то есть считают себя кем-то средним – ни мужчиной, ни женщиной.

Специалисты уверены, что это несовпадение нельзя называть болезнью или расстройством. Часто такие личности совершают трансгендерный переход, который может включать медицинские процедуры по коррекции пола и смену документов.