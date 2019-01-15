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Шоу-бизнес

Оплеванная Лопырева на сносях внезапно нашла защиту

Виктория Лопырева. Фото: www.globallookpress.com
Из-за информации о романе модели и бизнесмена Игоря Булатова на блондинку обрушился град критики, в том числе, от звезд российского шоу-бизнеса. За Викторию Лопыреву вступился член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян, прокомментировав ситуацию для "Дни.ру".
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Поговаривают, что гламурная красотка отбила избранника у подруги. Крайне негативно к ситуации Лопыревой отнеслись популярный телеведущий Андрей Малахов и певица Ольга Бузова.

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Виктория Петровна Лопырева

Виктория Петровна Лопырева модель, телеведущая

Малахов написал Лопыревой, что отписывается от ее страницы в Instagram. А Бузова заявила, что "спать с женатыми мужчинами – это #дно".

В свою очередь Вадим Манукян считает, что не стоит столь сурово порицать модель. "Я считаю, что вмешиваться в чужую личную жизнь, а тем более ее публично обсуждать и даже осуждать – это дно. Оказывается, главными моралистами в истории с Лопыревой, судя по публикациям в СМИ, стали Андрей Малахов и Ольга Бузова. Серьезно?" – задался вопросом эксперт.

"Человек, производящий такие передачи, от которых волосы становятся дыбом и мадам, считающая себя певицей, клипы и фото которой полны далеко не целомудренных образов? Это они стали главной совестью страны? За собой последите, дамы и господа!" – призвал Манукян. Он заявил, что не собирается ни хвалить, ни осуждать Викторию Лопыреву. "Бог ей судья, но не Малахов и не Бузова", – заключил Манукян.

Как писали "Дни.ру", сломленная критикой и руганью Виктория Лопырева закрыла возможность комментирования ее публикаций на страничке в социальной сети Instagram. Теперь пользователи соцсети могут только любоваться ее снимками.

Автор: Валерия Нарская15 января 2019, 00:28
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