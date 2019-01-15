Оплеванная Лопырева на сносях внезапно нашла защиту

Из-за информации о романе модели и бизнесмена Игоря Булатова на блондинку обрушился град критики, в том числе, от звезд российского шоу-бизнеса. За Викторию Лопыреву вступился член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян, прокомментировав ситуацию для "Дни.ру".

прочитано 128 раз