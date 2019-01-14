"Если я заговорю...": Лопырева отреагировала на травлю неожиданной угрозой

После того как стало известно о романе Виктории Лопыревой и бизнесмена Игоря Булатова, на гламурную блондинку обрушился град критики. Говорят, красавица увела кавалера у подруги. Прокомментировала травлю и сама Виктория.

Это сейчас ни одну публикацию на официальной страничке Виктории Лопыревой в социальной сети Instagram нельзя прокомментировать. А когда еще была возможность оставлять отзывы, гламурная красотка получала пачками критику своих отношений с бизнесменом Игорем Булатовым. Большинство обвиняли Викторию в том, что та якобы увела его из семьи.

Говорят, ради Лопыревой Булатов оставил жену с двумя детьми, причем младшему ребенку нет и года. В общем, заинтересованной общественности есть отчего прийти в бешенство. В какой-то момент гламурная блондинка не выдержала прессинг и прокомментировала щекотливую ситуацию. Для начала она поблагодарила тех фанатов, которые даже в такой непростой истории приняли ее сторону. А затем Виктория Лопырева дала понять, что все происходит совсем не так, как это представляют СМИ.

"Спасибо за поддержку, но думаю, это бесполезно, так как комментарии в большей степени оставляют боты или заинтересованные, прикормленные люди, которым нет дела до чужих людей, но зарабатывать как-то надо.) Это известная практика в таких случаях. Боюсь только, что если я заговорю и расскажу про все детали, как и что было и как есть на самом деле, то боты не помогут и все эти стенания быстро закончатся, так как всему есть объяснение и я никогда бы не поступила так, как они пытаются это все представить, но Бог судья", – цитирует Викторию Лопыреву HELLO! со ссылкой на ее аккаунт.

В заключение она заявила, что у нее нет желания "ввязываться в это", несмотря на обилие "мерзких комментариев". "Хочу просто наслаждаться своим положением и любимым человеком рядом", – призналась Виктория Лопырева.