"Кожа да кости": народ в ужасе от состояния Гагариной
Теперь все новогодние концерты позади, и звезда наконец-то может отдохнуть по полной программе. На фото с райского острова артистка выглядит счастливой. Гагарина предстала в кадре в черном бикини без косметики.
"Ну, все. Долетели. Ура!" – заявила она. Однако в комментариях поклонники обратили внимание на то, что звезда за последнее время очень сильно похудела. Такая стройность Гагариной показалась подписчикам болезненной.
Фолловеры отметили, что от знаменитости остались, по сути, кожа да кости. "Ребра можем пересчитать", "Полина, вы исчезаете", "А, ребрышки видно! Не кормят совсем ребенка!?", "Ой, какая же худенькая. Перестаньте худеть", "Не худая, а тощая. Но все равно красавица и талантище", – заметили пользователи сосцсети.
Ранее известный фотограф и супруг певицы поделился на своей странице в Instagram откровенным роликом. Таким образом Дмитрий Исхаков пригласил поклонников на шоу Полины Гагариной. Он разместил видео, на котором обнаженная Гагарина, закрывая интимные места ногами, сидит и крутит руками. В комментариях к ролику фанаты Полины также отмечали, что звезде пора перестать худеть.
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