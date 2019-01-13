"Кожа да кости": народ в ужасе от состояния Гагариной

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

"Тройничок": бывшая подруга обнародовала интимный компромат на Максакову
Бледанс отвезла сына с синдромом Дауна в детский дом
"Хватит старьем пичкать!": Пугачеву погнали в шею с новогоднего огонька
Кричавшая "ура" на поминках вдова Караченцова: Я радуюсь
"Наелась?": на обескураженную Навку напали в метро
партнеры
Воскресенье 13 января
Лента новостей
09:01
Есть что вспомнить: всплыли подробности бурной молодости Пугачевой
05:31
Невероятно скрытный человек: Корчевников страдает из-за ушедшей любви
03:21
Жена понимает: актера Епифанцева ждет роман с молодой блондинкой
23:52
Никто не нравится: раскрыто отношение Елизаветы II к Кейт Миддлтон и Меган Маркл
22:15
Эпидемии и природные катаклизмы: сделано страшное предсказание на 2019 год
21:08
Не вижу любви: женатый Николаев тоскует по другой
19:33
На опустевшем Крымском мосту случилось страшное
15:55
Газа не было: неожиданный поворот в деле о взрыве в Париже
15:13
При взрыве в Париже погибли четыре человека
14:55
Ходорковский заметает следы: ФАН разоблачил "расследование" об инциденте в ЦАР
14:54
"Вас волнует?": Кудрявцева жестко ответила на вопрос о ребенке
14:29
В жилом доме в Крыму произошел взрыв
14:16
Муцениеце прервала молчание после слухов об избиении
13:39
Последние новости о мощном взрыве в Париже
13:30
"Был готов умереть": звезда "Дома-2" рассказала о реанимации после пластики
12:49
Неожиданный поворот в любовной истории Лопыревой и зятя миллиардера
12:24
На месте взрыва в Париже ищут россиян
12:18
Как живет красотка с лучшей улыбкой во Вселенной
12:09
Билан изменился до неузнаваемости
11:46
Есть пострадавшие: в центре Парижа прогремел мощный взрыв (фото)
11:39
Украинцы пришли в ужас от растущей поддержки Путина
11:32
Маркл в вытрезвителе: вскрылись страшные последствия алкоголизма
10:51
Раскрыты новые подробности загадочной гибели Елены Майоровой
10:32
Цекало готовится к свадьбе с таинственной спутницей
10:02
Украина в зоне риска: 7 ударов для беспечного Порошенко
07:03
Марии Максаковой пообещали "золотой трон"
05:11
Пожилая жена готовится съехать от Макрона
03:00
Арзамасову предупредили о "сумасшедшем" годе и бурном романе
01:04
"Все лопнет": Шаляпин и Цымбалюк-Романовская не смогут завести детей
23:01
Кабаева готовится к свадьбе и рождению малыша
22:22
Почти 100 жителей Петербурга получили травмы из-за гололеда за сутки
22:17
Массовое ДТП произошло в Ижевске
22:04
Когда Россия приструнит капризного Лукашенко
21:57
Родившая пятого ребенка Порошина показала фото из палаты
21:54
В Башкирии мужчина может получить срок за оскорбление судьи
21:49
Под Волгоградом мать выбросила младенца в сугроб
21:37
"Это бред": подруга Муцениеце отказалась от обвинений в адрес Прилучного
21:33
Ясновидящая плюнула в лицо разоблачившему "Битву экстрасенсов" Соболеву
21:25
Внезапно: объявлена свадьба Волочковой и богатого иностранца
21:13
В Камбодже при загадочных обстоятельствах умерла пара из России
21:07
Известный телеведущий втянул Лазарева и Тимати в гей-скандал
20:47
"Даст Бог дожить": Топалов шокировал неожиданным признанием
20:40
В Ижевске будут судить разнесшего детскую площадку угонщика автобуса
20:29
В Татарстане подсобный рабочий набросился на хозяина с топором
20:18
Прячущая шикарную грудь Климова вышла из себя из-за провокации
20:11
Прокуратура "закрыла" глаза на секретные документы по делу экс-главы Нижнего Новгорода Сорокина
20:04
Свердловские семьи стали в 10 раз чаще ссориться в новогодние праздники
19:37
Отбывший срок серийный маньяк жестоко зарезал 19-летнюю девушку в Тюмени
19:11
Назван самый перспективный претендент на участие в "Евровидении"
18:55
Страшная авария с жертвами произошла под Омском
18:31
Опасный заключенный сбежал из нижегородской ИК-7
18:11
Раскрыты источники миллионов Баскова
18:00
Катал на машине: муж Ани Лорак замечен в компании незнакомки
17:48
Девушка-подросток в Новочеркасске попала под поезд и выжила
17:43
Совет на выходные
17:36
Лукашенко назначили следующей жертвой "Новичка"
17:32
Деформированный Крымский мост движется в разные стороны
17:28
Близкие одобрили избранника заговорившей о замужестве Бузовой
17:16
На желтой ветке московского метро произошел сбой
16:58
"Лизун Трамп" с оранжевым лицом шокировал американцев (видео)
16:46
Звезды поплатятся за сотрудничество с Шепелевым
16:18
Градскому жестко раскрыли глаза на молодую жену
16:06
Полиция спасла Муцениеце от разъяренного Прилучного
15:50
Перенесший операцию на сердце Садальский задышал
15:48
Ужаснувшая своим опухшим видом актриса молит о помощи
15:40
Слепаков наткнулся на новогодний "труп"
15:36
Как превратить хобби в источник дохода
15:30
Врачам и учителям разрешат принимать подарки
15:21
Сын с синдромом Дауна потрогал раздетую Бледанс
15:18
Обнародованы запретные кадры прощания с Кельми перед кремацией
15:14
В Москве похитили главного фигуранта дела об убийстве Дениса Вороненкова
15:06
Праздничный балет-феерию "Бал сказок" покажут в Кремле
14:59
Главный могильщик страны проболтался о смерти Пугачевой
14:58
Россия дает последний шанс отступнику Лукашенко
14:54
В день рождения Малахову припомнили наглую ложь
14:45
На дне Аральского моря нашли древний город
14:39
Популярного рэпера-гея застрелили среди бела дня
14:21
Рок-поэма "Моби Дик": в океане рока и поэзии
14:12
Беременную Лопыреву прилюдно ласкал зять миллиардера
14:10
Галкин щелкнул по носу зарвавшегося Преснякова
14:04
Туктамышева выступила с громким заявлением после болезни
13:59
В Уфе известный шеф-повар умер после операции на зубе
13:49
Признавшаяся в воровстве Жасмин вынуждена скрываться за границей
13:31
"До мурашек": "растопыренная" Утяшева вызвала фурор
13:28
В Саратове профессор умер во время лекции
13:26
Звезда "Ворониных" с треском провалилась
13:23
Убийца Тена извинился перед матерью фигуриста
13:17
Пьяный Порошенко поиздевался над нищими украинцами
13:04
На Бали двое россиян сорвались в ущелье
12:49
Популярный актер бросил журналистку ради Арнтгольц
12:46
Муж показал "голое" видео Гагариной
12:39
В аварии под Москвой погибли два человека
12:30
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 11 января 2019 года
12:13
Монеточка обнялась с "кумиром своей старости"
12:11
Пассажирский самолет вернулся во Внуково из-за незапертой двери
12:05
Челябинские геи заставили полицию искать гомофоба
12:03
Рекультивацию свалок берут под особый контроль
12:02
Оконфузившаяся Бузова с кольцом на пальце рассекретила мужа
11:58
Раскрыта истинная причина тяги к бутылке
11:44
Трамп попался на глупой лжи
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Ясновидящая плюнула в лицо разоблачившему "Битву экстрасенсов" Соболеву
Украинцы пришли в ужас от растущей поддержки Путина
Оконфузившаяся Бузова с кольцом на пальце рассекретила мужа
Глумление Собчак над церковью вызвало вопросы
"Вас волнует?": Кудрявцева жестко ответила на вопрос о ребенке
На опустевшем Крымском мосту случилось страшное
Шоу-бизнес

"Кожа да кости": народ в ужасе от состояния Гагариной

Полина Гагарина. Фото: www.globallookpress.com
Певица проводит отдых на Мальдивах. Полина Гагарина поделилась в Instagram снимком в купальнике, которое напугало ее подписчиков.
прочитано 1292 раза

Теперь все новогодние концерты позади, и звезда наконец-то может отдохнуть по полной программе. На фото с райского острова артистка выглядит счастливой. Гагарина предстала в кадре в черном бикини без косметики.

ПО ТЕМЕ

Муж показал "голое" видео Гагариной

Преобразившаяся Полина Гагарина напугала народ

 Звездный Инстаграм

Сюжеты Звездный Инстаграм

Полина Сергеевна Гагарина

Полина Сергеевна Гагарина Певица

"Ну, все. Долетели. Ура!" – заявила она. Однако в комментариях поклонники обратили внимание на то, что звезда за последнее время очень сильно похудела. Такая стройность Гагариной показалась подписчикам болезненной.

Фолловеры отметили, что от знаменитости остались, по сути, кожа да кости. "Ребра можем пересчитать", "Полина, вы исчезаете", "А, ребрышки видно! Не кормят совсем ребенка!?", "Ой, какая же худенькая. Перестаньте худеть", "Не худая, а тощая. Но все равно красавица и талантище", – заметили пользователи сосцсети.

Ранее известный фотограф и супруг певицы поделился на своей странице в Instagram откровенным роликом. Таким образом Дмитрий Исхаков пригласил поклонников на шоу Полины Гагариной. Он разместил видео, на котором обнаженная Гагарина, закрывая интимные места ногами, сидит и крутит руками. В комментариях к ролику фанаты Полины также отмечали, что звезде пора перестать худеть.

Автор: Валерия Нарская13 января 2019, 11:21
ФОТОРЕПОРТАЖ

Полина Гагарина и другие экстремально похудевшие звезды

567

комментарии

Политика

Украинцы пришли в ужас от растущей поддержки Путина
Украина в зоне риска: 7 ударов для беспечного Порошенко
Когда Россия приструнит капризного Лукашенко
Лукашенко назначили следующей жертвой "Новичка"

Шоу-бизнес

Болеющая Дайнеко отказалась от больницы
"Навсегда в моем сердце": жена Мамаева рассказала о тяжелой утрате
"Невозможно терпеть": Началова рассказала о страшных последствиях болезни
Сябитова назвала Башарова идеальным мужем

Проишествия

Газа не было: неожиданный поворот в деле о взрыве в Париже
В Москве похитили главного фигуранта дела об убийстве Дениса Вороненкова
"Ты, тварина!" – появилось видео издевательств москвички над ребенком
Несколько часов лизал звонок: камеры сняли странного нарушителя

Lifestyle

Маленькие скважины "любовниц" в Театре Наций вызвали шок
Порезанного на куски Чехова увидели на окраине Москвы
Стала известна победительница шоу "Пацанки"
"Принципиальная позиция": звезда сериала "Домашний арест" о причине закрытия
Шоу-бизнес

Ясновидящая плюнула в лицо разоблачившему "Битву экстрасенсов" Соболеву

Прорицательница вне себя от гнева
Шоу-бизнес

Раскрыты новые подробности загадочной гибели Елены Майоровой

Близкие друзья вспоминают ее последние дни
Шоу-бизнес

Муцениеце прервала молчание после слухов об избиении

Семейный снимок появился в Instagram
Шоу-бизнес

"Невозможно терпеть": Началова рассказала о страшных последствиях болезни

Певицу мучают боли

Гороскоп

Есть что вспомнить: всплыли подробности бурной молодости Пугачевой
Невероятно скрытный человек: Корчевников страдает из-за ушедшей любви
Жена понимает: актера Епифанцева ждет роман с молодой блондинкой
Никто не нравится: раскрыто отношение Елизаветы II к Кейт Миддлтон и Меган Маркл

Фоторепортажи

Как живет красотка с лучшей улыбкой во Вселенной
Шикарная 53-летняя модель переплюнула злобных молодух
У Апексимовой волосы встали дыбом на прощании с Бортником
Сбежавшие из страны к иностранным мужьям российские звезды

Спорт

Туктамышева выступила с громким заявлением после болезни
Убийца Тена извинился перед матерью фигуриста
Олимпийская чемпионка попала в больницу с жуткой травмой
Липницкая похвасталась дорогим подарком от Плющенко и Рудковской

Регионы

Деформированный Крымский мост движется в разные стороны
"Пляски на костях": россиян возмутили спекуляции вокруг взрыва в Магнитогорске
В Приамурье дети облюбовали горку из фекалий
Мошенники решили нажиться на горе людей из Магнитогорска
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru