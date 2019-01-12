Болеющая Дайнеко отказалась от больницы

Недавно врачи диагностировали певице острый обструктивный бронхит. Тем не менее Виктория Дайнеко продолжает выступать на сцене и не боится столкнуться с последствиями болезни.

Видеозапись с очередного концерта звезда разместила в своем микроблоге в Instagram. Исполнительница уверена, что работа на сцене поможет ей отвлечься и побороть неприятную болезнь. "Самое нужное лекарство – всегда сцена. Уверена что многие артисты поддержат. Совсем другое измерение. Ну, а петь под тональностью я могу и в любой другой день", – написала Виктория Дайнеко.

Поклонники похвалили певицу за такую сильную любовь к музыке и слушателям: "Какая умница и красавица! А голос какой!", "Вы правы, Вика! Сцена лечит!", "Ты умница! Голос твой, несмотря на проблемы со здоровьем, звучит замечательно!", "Шикарный голос!". Один из пользователей в шутку отметил, что звезда "с бронхитом поет лучше, чем многие здоровые на эстраде".

О своей болезни звезда рассказала в минувшую пятницу, 11 января. Виктория Дайнеко опубликовала фотографию с подписью: "Концерт с острым обструктивным бронхитом. Done". На снимке она позирует уже без сценического костюма: в длинной серой кофте и высоких ботфортах. Подписчики пожелали ей скорейшего выздоровления.