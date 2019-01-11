Близкие одобрили избранника заговорившей о замужестве Бузовой

Ольга Бузова недвусмысленно намекает, что у нее появился мужчина. Поющая телеведущая задумалась о создании семьи.

Ольга отдыхает на Мальдивах. В личном Instagram она периодически публикует снимки с роскошного курорта и пишет обращения к таинственному воздыхателю.

Примечательно, что, судя по тем же соцсетям, Бузова уже познакомила ухажера с родственниками. К примеру, младшая сестра поющей телеведущей Анна как-то обмолвилась о новом избраннике знаменитой родственницы.

"Как бы я хотела, чтобы ты был рядом. Как бы я хотела, чтобы ты это видел не на фото, а вживую", – подписала собственный снимок Ольга. "Боюсь, если увидит вживую, он тебя сегодня же заберет у меня", – прокомментировала публикацию Анна. В ответ Ольга мечтательно заметила, что готова уже сегодня выйти замуж. Судя по всему, сестра звезды одобрила кандидатуру ухажера и не против нового романа Бузовой.

Спустя время теледива вновь заинтриговала подписчиков. Ольга показала букет, который ей прислал потерявший голову воздыхатель. Цветы были доставлены без записки, однако знаменитость уверена, что такой шикарный знак внимания ей оказал именно тот мужчина, о котором она думает в последнее время.

"Девочки, все-таки на этой планете есть еще настоящие мужчины 🥰😍 Которые несмотря на то, что находятся через целый океан от тебя, могут вот так взять и сделать вроде бы мелочь, но в то же время такой огромный шаг 🥰🙏🏽 Как же это романтично 🤩😍 Сегодня утром мне на виллу доставили шикарный букет цветов 👸🏻🌸 Инкогнито, что еще более романтично 🤗🤗🤗 А вы знаете, как я люблю цветы ❤ Кто ты?" – написала артистка под снимком.