Градскому жестко раскрыли глаза на молодую жену

Блогер Лена Миро, известная своим острым языком и едким слогом, прокомментировала слова Александра Градского, заявившего, что его гражданская жена Марина с ним уже много лет, хотя могла бы найти партию и получше. Миро высказала свое мнение, которое традиционно оказалось весьма жестким.

Лена Миро высказалась на своей официальной страничке в социальной сети "Живой журнал". Блогера возбудили слова Александра Градского в недавнем интервью. "С ее данными она способна заинтересовать мужчину намного богаче, моложе и красивее, чем я. Поэтому мне удобнее считать, что ей нравится быть рядом именно со мной", – говорил именитый музыкант. При этом он скромно отметил, что не является "самым богатым".

Однако блогер убеждена, что жена с Градским не по любви, однако все еще с ним, потому что не может рассчитывать на "брак три-в-одном": то есть на замужество с молодым, красивым и богатым мужчиной. Дескать, возраст уже не тот.

"По отдельности – почти все возможно. С богатым старичком – так она уже живет с Градским. С молодым альфонсом – тоже проблем не будет, а с красивым пацаном – вот тут сомнительно. Какой молодой, красивый и богатый будет с Мариной? Ну, если только разок для разнообразия и ради спортивного интереса переспать с женой Градского", – высказала мнение Лена Миро.

В заключение она обратилась напрямую к Александру Градскому. "Не с кем – ты, дед Саш, самый богатый из всех, кто хочет Марину, и наименее зловредный и подозрительный, чтобы не страдать в золотой клетке и без свободы. А что она думает, чем занимается в свободное время, с какими мыслями исполняет супружеский долг, тебе лучше не знать", – убеждена блогер.

Напомним, артист Александр Градский и модель Марина Коташенко живут в гражданском браке уже 15 лет и воспитывают двоих сыновей – Александра и Ивана.