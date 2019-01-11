Градскому жестко раскрыли глаза на молодую жену

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

"Тройничок": бывшая подруга обнародовала интимный компромат на Максакову
Бледанс отвезла сына с синдромом Дауна в детский дом
"Хватит старьем пичкать!": Пугачеву погнали в шею с новогоднего огонька
Кричавшая "ура" на поминках вдова Караченцова: Я радуюсь
"Наелась?": на обескураженную Навку напали в метро
партнеры
Пятница 11 января
Лента новостей
16:58
"Лизун Трамп" с оранжевым лицом шокировал американцев (видео)
15:36
Как превратить хобби в источник дохода
15:30
Врачам и учителям разрешат принимать подарки
15:14
В Москве похитили главного фигуранта дела об убийстве Дениса Вороненкова
14:58
Россия дает последний шанс отступнику Лукашенко
14:45
На дне Аральского моря нашли древний город
14:21
Рок-поэма "Моби Дик": в океане рока и поэзии
14:12
Беременную Лопыреву прилюдно ласкал зять миллиардера
14:10
Галкин щелкнул по носу зарвавшегося Преснякова
14:04
Туктамышева выступила с громким заявлением после болезни
13:59
В Уфе известный шеф-повар умер после операции на зубе
13:49
Признавшаяся в воровстве Жасмин вынуждена скрываться за границей
13:31
"До мурашек": "растопыренная" Утяшева вызвала фурор
13:28
В Саратове профессор умер во время лекции
13:26
Звезда "Ворониных" с треском провалилась
13:23
Убийца Тена извинился перед матерью фигуриста
13:04
На Бали двое россиян сорвались в ущелье
12:49
Популярный актер бросил журналистку ради Арнтгольц
12:46
Муж показал "голое" видео Гагариной
12:39
В аварии под Москвой погибли два человека
12:30
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 11 января 2019 года
12:13
Монеточка обнялась с "кумиром своей старости"
12:11
Пассажирский самолет вернулся во Внуково из-за незапертой двери
12:05
Челябинские геи заставили полицию искать гомофоба
12:03
Рекультивацию свалок берут под особый контроль
12:02
Оконфузившаяся Бузова с кольцом на пальце рассекретила мужа
11:58
Раскрыта истинная причина тяги к бутылке
11:44
Трамп попался на глупой лжи
11:40
Автобус с туристами перевернулся на Кубе
11:22
Житель Петербурга изнасиловал курьера
11:15
Меньшову вынуждают оставить кино и телевидение
11:12
Китай заснял обратную сторону Луны (видео)
11:11
Глумление Собчак над церковью вызвало вопросы
11:09
Постыдное видео крутящейся голой Волочковой появилось в Сети
10:58
Зубная нить оказалась опасна для здоровья
10:57
В аварии с микроавтобусом в Башкирии пострадала школьница
10:56
Порошенко исчез после заявления о порочной связи с Зеленским
10:38
В ДТП с автобусом и лесовозом пострадали дети
10:30
Победитель "Евровидения" кардинально сменил имидж
10:27
Уехавшая из России Лера Кудрявцева резко помолодела
10:24
Лукашенко подло шантажирует Путина самым святым
10:10
Главные события Москвы
10:05
В Якутии под лед провалились два бензовоза
09:57
В Сургуте за час "заминировали" два ТЦ
09:55
Судьба принцессы Дианы: самоуверенную Маркл лишили самого главного
09:44
Знаменитый певец плюнул на концерте ребенку в рот (видео)
09:23
52-летняя Наталья Штурм обнародовала "беременное" фото
09:19
В России взлетели тарифы ЖКХ
08:53
При пожаре в Москве пострадал человек
08:47
Пугачева подверглась издевательствам после вскрывшихся сенсационных данных
08:32
Олимпийская чемпионка попала в больницу с жуткой травмой
08:25
Скрипали окончательно пропали в Британии
07:52
Известная актриса скончалась после страшной болезни
07:41
Умер создатель фильма "Матрица"
07:11
Гузеева до последнего оттягивает операцию для страдающей дочери
00:17
Названы шокирующие причины для расставания Прилучного и Муцениеце
23:16
Мягкотелый Трамп подставляет под удар жену
22:04
Солист группы "Корни" рассказал о подлой подставе Первого канала
21:56
Шантаж и угрозы: Лукашенко готов отдать Россию на растерзание Западу
21:48
Натянувшую до пупа трусы Каменских поймали на гнусном обмане
21:43
"Здорова и без инфекций": ухажеру позволили взять справку у Борисовой
21:13
По стопам Сердючки: раскрыт секрет победы Киркорова на "Евровидении"
21:04
Обнародовано последнее желание спившегося Кельми
20:53
В Волгограде пьяный водитель иномарки "взлетел" на забор
20:45
В одной из школ Башкирии произошел пожар
20:37
Украинские корабли рвутся к Крымскому мосту
20:34
Новый любовник увез актрису Бортич на "край света"
20:32
За чей счет дочь Серова отправилась на райский курорт
20:31
Ижевчанин заработал миллион на продаже наркотиков
19:56
На ребенка Харламова и Асмус напали после грандиозного шоу
19:53
После провала на выборах Собчак вновь лезет в политику
19:35
В Набережных Челнах сообщили о заложенных бомбах
19:21
Екатеринбуржец пригрозил взорвать жилой дом
19:20
Свадьба с Уильямом довела Кейт Миддлтон до нищеты
18:47
Под Тюменью насмерть сбили пешехода
18:28
Верник бросил подругу и скрылся в горах после истории с беспределом
18:26
Оскандалившийся с Собчак Виторган разразился грязной матерщиной
18:02
Отравленный Скрипаль жестко подставил Порошенко
17:50
На Украине заявили о полном контроле над Крымским мостом
17:49
"Старый развратник": Борис Смолкин стал любовником молодой красотки
17:48
Шикарная 53-летняя модель переплюнула злобных молодух
17:45
45-летняя Высоцкая без макияжа стала сенсацией
17:32
В Москве труп женщины 10 дней разлагался в квартире
17:06
Рудковскую втянули в скандал с наркотиками
17:01
У стен Кремля открыли ностальгический ресторан
16:54
10 условий для крепкой связи в семье
16:50
В Керчи 10-летний мальчик провалился в котлован
16:47
Известный артист вспомнил о высохшей от рака Полищук
16:40
"Пузатая" Бузова уделала грудастую Волочкову на Мальдивах
16:20
Мультфильм для скотов: Порошенко сел в лужу после нелепой выходки
16:11
У ТНТ большие проблемы из-за глумления над памятью национального героя
16:07
Знаменитый поэт оставил предсмертную записку и пропал в Москве
15:52
Озорная Варум эротично погладила посох Деда Мороза
15:44
Затравленный Шепелев оправдал грязную выходку солиста группы "Корни"
15:42
Под Москвой 80-летнего мужчину одурачили на 100 тысяч
15:32
"Нужно смириться": Сябитова высказалась о разводе
15:30
Готовящие новую провокацию у Крымского моста украинцы с треском провалились
15:22
Неоправданная жестокость: за что мать троих детей держат в СИЗО
15:13
Андреева рассекретила свою тайную связь со Сталиным
14:59
Артистка Воробей прошлась по Малахову: Одного салата на лице недостаточно
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Создатели "Битвы экстрасенсов" пропали после скандального разоблачения
Сделано шокирующее заявление об отношениях Порошенко и Зеленского
У ТНТ большие проблемы из-за глумления над памятью национального героя
Появились данные о расставании Пугачевой и Галкина
Бузову пожалели после подлого обмана Первого канала
"Я потеряла ребенка": вернувшаяся Боня выступила с признанием
Шоу-бизнес

Градскому жестко раскрыли глаза на молодую жену

Александр Градский с супругой. Фото: www.globallookpress.com
Блогер Лена Миро, известная своим острым языком и едким слогом, прокомментировала слова Александра Градского, заявившего, что его гражданская жена Марина с ним уже много лет, хотя могла бы найти партию и получше. Миро высказала свое мнение, которое традиционно оказалось весьма жестким.
прочитано 2247 раз

Лена Миро высказалась на своей официальной страничке в социальной сети "Живой журнал". Блогера возбудили слова Александра Градского в недавнем интервью. "С ее данными она способна заинтересовать мужчину намного богаче, моложе и красивее, чем я. Поэтому мне удобнее считать, что ей нравится быть рядом именно со мной", – говорил именитый музыкант. При этом он скромно отметил, что не является "самым богатым".

ПО ТЕМЕ

Родившую жену 68-летнего Градского назвали садисткой

Хитрый Градский утер нос Агутину и Билану

 Александр Борисович Градский

Александр Борисович Градский Музыкант

Однако блогер убеждена, что жена с Градским не по любви, однако все еще с ним, потому что не может рассчитывать на "брак три-в-одном": то есть на замужество с молодым, красивым и богатым мужчиной. Дескать, возраст уже не тот.

"По отдельности – почти все возможно. С богатым старичком – так она уже живет с Градским. С молодым альфонсом – тоже проблем не будет, а с красивым пацаном – вот тут сомнительно. Какой молодой, красивый и богатый будет с Мариной? Ну, если только разок для разнообразия и ради спортивного интереса переспать с женой Градского", – высказала мнение Лена Миро.

В заключение она обратилась напрямую к Александру Градскому. "Не с кем – ты, дед Саш, самый богатый из всех, кто хочет Марину, и наименее зловредный и подозрительный, чтобы не страдать в золотой клетке и без свободы. А что она думает, чем занимается в свободное время, с какими мыслями исполняет супружеский долг, тебе лучше не знать", – убеждена блогер.

Напомним, артист Александр Градский и модель Марина Коташенко живут в гражданском браке уже 15 лет и воспитывают двоих сыновей – Александра и Ивана.

Автор: Наталья Аряева11 января 2019, 16:18
ФОТОРЕПОРТАЖ

Замужняя Пелагея появилась вместе с Дмитрием Нагиевым

567

комментарии

Политика

Россия дает последний шанс отступнику Лукашенко
Пьяный Порошенко поиздевался над нищими украинцами
Трамп попался на глупой лжи
Порошенко исчез после заявления о порочной связи с Зеленским

Шоу-бизнес

Градскому жестко раскрыли глаза на молодую жену
Полиция спасла Муцениеце от разъяренного Прилучного
Перенесший операцию на сердце Садальский задышал
Ужаснувшая своим опухшим видом актриса молит о помощи

Проишествия

"Ты, тварина!" – появилось видео издевательств москвички над ребенком
Несколько часов лизал звонок: камеры сняли странного нарушителя
Акробата Московского цирка во время шоу затоптала лошадь (видео)
Атаковали и взяли в плен: российских моряков захватили пираты

Lifestyle

Маленькие скважины "любовниц" в Театре Наций вызвали шок
Порезанного на куски Чехова увидели на окраине Москвы
Стала известна победительница шоу "Пацанки"
"Принципиальная позиция": звезда сериала "Домашний арест" о причине закрытия
Шоу-бизнес

Постыдное видео крутящейся голой Волочковой появилось в Сети

Балерина без лифчика довела до экстаза
Шоу-бизнес

Судьба принцессы Дианы: самоуверенную Маркл лишили самого главного

Она не может открыто высказать свое мнение
Спорт

Олимпийская чемпионка попала в больницу с жуткой травмой

Спортсменка получила увечье на льду
Шоу-бизнес

Оконфузившаяся Бузова с кольцом на пальце рассекретила мужа

Девушка пришла на ужин в неподходящем наряде

Гороскоп

Гузеева до последнего оттягивает операцию для страдающей дочери
Названы шокирующие причины для расставания Прилучного и Муцениеце
Мягкотелый Трамп подставляет под удар жену
Станет воспоминанием: Меркель предрекли скорый конец

Фоторепортажи

Шикарная 53-летняя модель переплюнула злобных молодух
Сбежавшие из страны к иностранным мужьям российские звезды
Главные звезды "Дома-2" похудели до неузнаваемости
Сексуальны и не женаты: до последнего тянувшие с предложением звезды

Спорт

Туктамышева выступила с громким заявлением после болезни
Убийца Тена извинился перед матерью фигуриста
Олимпийская чемпионка попала в больницу с жуткой травмой
Липницкая похвасталась дорогим подарком от Плющенко и Рудковской

Регионы

"Пляски на костях": россиян возмутили спекуляции вокруг взрыва в Магнитогорске
Люди покинули покосившийся Крымский мост
С борта самолета в оперативный штаб: президент России прибыл в Магнитогорск
Челябинец выкупил гей-видео и сдал вымогателей полиции
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru