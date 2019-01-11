Перенесший операцию на сердце Садальский задышал
Об этом сообщил сам Садальский в личном микроблоге. По словам артиста, ему провели стентирование сердца. В коронарный сосуд был вставлен специальный каркас, который увеличил забитый холестерином просвет и позволил крови продвигаться беспрепятственно.
"После инъекции анестетика делается прокол на ноге или руке, через который затем вводится интродьюсер – пластиковая трубка. Она служит для введения всех остальных необходимых инструментов. 👍🏾главное Мастерство доктора , что бы у врача– хирурга не дрогнула рука.. мой врач с редкой фамилией Иванов (сын профессора Иванова)оказался непьющим провел операцию филигранно и я задышал полной грудью 👍🏾рекомендую ... (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подробно описал процедуру Садальский.
Актер посетовал, что принимал препараты, которые препятствуют появлению холестериновых бляшек, однако они все равно образовались. "Наверняка лекарства были поддельные?! 😩Всех владельцев аптек на нары!!! Да здравствуют наши русские врачи👍🏾", – рассудила знаменитость.
Поклонники пожелали артисту скорейшего выздоровления в комментариях. "Берегите свое сердце Стас!!!", "Желаю здоровья, быстрого восстановления после стентирования!💞💖", "Здоровья вам , скорейшей выписки ! Продолжайте нас радовать долгие долгие года !", "Стасочка, выздоравливайте! Вы нам, мне нужны еще, очень нужны.. ❤", – писали интернет-обыватели.
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