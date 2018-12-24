"Хулиганка": Гагарина вывалила на публике свои огромные шары

Певица обнародовала новое фото в Instagram. К съемке она отнеслась с чувством юмора.

На фотографиях Полина Гагарина позирует в блестящей юбке и белой кофте. Снимок передает атмосферу стиля диско. При этом исполнительница положила себе в декольте два больших шара цвета "металлик".

"Выбираю размер. Вы за второй или за троечку? Или все-таки в девушке важна душа?" – подписала фото Гагарина. Поклонники оценили чувство юмора знаменитости.

Многие написали, что в Полине им важны, прежде всего, талант и голос. Большинство подписчиков высказались за душу. Также фолловеры отметили, что певица и так прекрасна, и ничего менять в своей внешности ей не стоит.

"А вы, Полина, оказывается, хулиганка...", "Поля, ты и так шикарная. Мы любим тебя разной", "Будь собой ты красавица и умница", "Лично я за натурель. И в твоем случае все хорошо", "У каждой девушки свои достоинства, у кого-то это душа, а у кого-то лишь шары", - прокомментировали снимки пользователи соцсети.

Ранее Гагарина заставила фанатов забеспокоиться о ее здоровье. В разгар новогодних выступлений исполнительница сильно простудила горло. В своем посте в Instagram она попросила поклонников помочь ей справится с болезнью. Они посоветовали певице как народные средства, так и медикаменты, которые можно купить в аптеке.