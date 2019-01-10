"Старый развратник": Борис Смолкин стал любовником молодой красотки

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Борис Смолкин стал героем программы "Судьба человека" телеканала "Россия 1". Актер, который полюбился зрителям благодаря роли дворецкого Константина, рассказал, как смог "заполучить" молодую красавицу в жены.

Смолкин признался, что после развода целых 17 лет жил один. Из года в год после спектаклей он возвращался в пустую квартиру и уже отчаялся найти свою половинку. Но однажды встретил 27-летнюю девушку Светлану, которая на тот момент была замужем. Красавица приехала из Калининграда на работу концертмейстером в театр музыкальной комедии.

"Я долго страдал от нахлынувших чувств, пока не понял, что и Света тоже ко мне неравнодушна. Однажды я решился и позвал ее погулять 9 мая. Часа через три мы уже дошли до моей холостяцкой квартиры. Спел, читал стихи, пританцовывал всю дорогу… Она была покорена", – вспомнил артист.

Долгое время любовники скрывали свои отношения, встречались тайком. "Но однажды я не выдержал и сказал ей: "Приеду к твоим окнам, а ты должна собрать вещи и уйти от мужа. Она так и сделала. И с тех пор мы вместе", – поделилась звезда.

Кстати, первым, кому Смолкин представил свою будущую жену, оказался Владимир – сын актера от первого брака, который был младше невесты всего на три года. И если близкие артиста встретил Светлану с распростертыми объятиями, то ее родственники не были так радушны.

По словам Бориса, новоиспеченная теща долго его не принимала. Мать невесты не скупилась на оскорбления, общаясь со Смолкиным. Пожилая женщина считала его "старым развратником", разбившим хорошую семью, глава которой был уважаемый инженер, а не "какой-то там актеришка". Родственница остыла только после рождения внука. Светлана родила сына Глеба, когда Борису исполнилось 50 лет.