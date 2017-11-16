Толпа подростков набросилась на звезду "Моей прекрасной няни"

Борис Смолкин рассказал Dni.Ru об издержках популярности. Он немного огорчен, что его знают только по одной киноработе.

Борис Смолкин снимается в кино с 1974 года. "Свадьба Кречинского", "Улицы разбитых фонарей", "Про уродов и людей" – названия фильмов, вошедших в историю отечественного кинематографа, в которых играл актер, можно долго еще перечислять. Но знают Смолкина в основном по одной работе – роли дворецкого Константина в ситкоме "Моя прекрасная няня", который с 2004 по 2008 годы показывали на канале СТС.

На церемонии вручения первой профессиональной музыкальной премии в области кино и телевидения "Аврора", которая состоялась в родном для Смолкина Петербурге, с актером встретился корреспондент Dni.Ru и обсудил парадоксы зрительской любви. "Люди с какой-то радостью забыли все мои остальные роли, словно я нигде и не играл, – возмущается артист. – А если бы забыли еще роль Константина Николаевича в "Моей прекрасной няне", то, значит, меня словно и не было в кино и на телевидении. Так что я не обижаюсь на то, что ассоциируюсь у народа только с дворецким в комедийном сериале".

"Я никогда не думал, что у этого сериала будет такой оглушительный успех, относился к нему как к проходной работе, – продолжает Смолкин. – Но помню, как через какое-то время Сергей Жигунов, с которым мы сидели в одной гримерке, напророчил: "Ты увидишь, что будет твориться, какая истерика случится у народа". Я ему не верил. Но однажды вечером вышел со съемок, вошел в метро Крестьянская застава, и меня набросилась стайка каких-то оголтелых девочек и мальчиков. Они показывали на меня и кричали: "Вот он, вот он, дворецкий из "Няни"! При этом по имени меня эти подростки, конечно, не знали".

Актер признается, что изначально шел в этот проект не за славой, а просто ради работы. Ведь до "Няни" он два года нигде не снимался. Но при этом не скрывает, что для него была важна и финансовая составляющая. "Не надо из меня делать бессребреника, – улыбается Борис. – Хотя по началу я снимался за очень скромные суммы. Но когда проект решили продлить еще на несколько сезонов, вырос и мой гонорар".