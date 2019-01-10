Внук Пугачевой вывалил банан перед поклонниками
Солист группы Multiverse позирует перед зеркалом в серой футболке с изображением банана. В подписи к фотографии он рассказал, что выбрал такой яркий принт неслучайно. "Рандомный факт: у меня есть друг, который зовет меня "банан", – пояснил Никита Пресняков. Пост появился несколько часов назад в разделе Stories на его странице в Instagram.
В предыдущем сообщении он жаловался, что основная аудитория его аккаунта – это люди пожилого возраста. Музыкант наоборот хочет больше общаться с ровесниками. Тогда пользователи напомнили Никите, что он приобрел известность во многом благодаря родственникам: артист – внук певицы Аллы Пугачевой.
Ранее Никита Пресняков опубликовал видеозапись с концерта своей рок-группы. Сам исполнитель сообщил, что остался доволен "тяжелым" звучанием их музыки. Поклонники похвалили талант певца и добавили, что он унаследовал его от своих родителей – Владимира Преснякова-младшего и Кристины Орбакайте. Многие пользователи пророчат его коллективу Multiverse большое будущее.
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