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Внук Пугачевой вывалил банан перед поклонниками

Никита Пресняков. Фото: www.globallookpress.com
Музыкант опубликовал новый снимок в своем микроблоге в Instagram. Никита Пресняков сделал забавное селфи перед зеркалом. 
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Солист группы Multiverse позирует перед зеркалом в серой футболке с изображением банана. В подписи к фотографии он рассказал, что выбрал такой яркий принт неслучайно. "Рандомный факт: у меня есть друг, который зовет меня "банан", – пояснил Никита Пресняков. Пост появился несколько часов назад в разделе Stories на его странице в Instagram.

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В предыдущем сообщении он жаловался, что основная аудитория его аккаунта – это люди пожилого возраста. Музыкант наоборот хочет больше общаться с ровесниками. Тогда пользователи напомнили Никите, что он приобрел известность во многом благодаря родственникам: артист – внук певицы Аллы Пугачевой. 

Скриншот instagram.com/npresnyakov/

Ранее Никита Пресняков опубликовал видеозапись с концерта своей рок-группы. Сам исполнитель сообщил, что остался доволен "тяжелым" звучанием их музыки. Поклонники похвалили талант певца и добавили, что он унаследовал его от своих родителей – Владимира Преснякова-младшего и Кристины Орбакайте. Многие пользователи пророчат его коллективу Multiverse большое будущее. 

Автор: Полина Крылова10 января 2019, 14:51

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